Projekat obuhvata izgradnju velikog broja mostova i drugih putnih objekata, kao i denivelisanih raskrsnica koje će omogućiti bezbedno uključivanje i isključivanje vozila.

Na planiranoj trasi nalaziće se i nekoliko tunela, među kojima su Ravnice, Oglavak i Trbušnica.

Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca planirana je kao moderna saobraćajnica sa po dve trake u oba smera. Samo na ovom delu trase predviđen je veliki broj mostovskih konstrukcija, zbog konfiguracije terena kroz Šumadiju.