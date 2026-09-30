Gradi se nova žila kucavica Šumadije: Putevi koji će zauvek promeniti lice Srbije i život njenih građana
- Trasa će imati dva kraka, preko Mladenovca i Lazarevca do Aranđelovca, uz brojne mostove, tunele i petlju Orašac
- Nakon Aranđelovca koridor će ići ka Topoli, Rači, Lapovu, Velikoj Plani, Svilajncu, Despotovcu i Boru
Auto put "Vožd Karađorđe“, poznat i kao Šumadijski koridor, biće jedan od najvećih saobraćajnih projekata u Srbiji. Kada bude potpuno završen, povezaće centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delom zemlje i spojiti dva ključna putna pravca, koridor E 75 i auto - auto "Miloš Veliki“. Zato ne čudi što je već sada nazvan žila kucavica Šumadije.
Od Mladenovca do Beograda za 35 minuta
Izgradnjom ovog strateški izuzetno važnog puta i razvojem srpske saobraćajne infrastrukture brojni gradovi, opštine i pre svega građani dobijaju šansu ne samo za brže putovanje već i napredak i boljitak.
Obilazeći radove na izgradnji ove važne saobraćajnice sredinom septembra tadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da se očekuje da će za tri godine biti urađena deonica do Aranđelovca.
- Od Mladenovaca do centra Beograda biće 35 minuta, ne duže, a Aranđelovac će biti na 45 minuta maksimalno - rekao je tada Vučić prilikom obilaska radova u blizini Mladenovca.
On je istakao da će ova brza saobraćajnica podići celu Šumadiju, a posebno njen severni deo koji će moći turistički da se razvije kao Fruška gora. Izgradnjom puta "Vožd Karađorđe" rasteretiće se postojeći putni pravci, što će doprineti smanjenju troškova i vremena putovanja, a vožnja će biti bezbednija.
Dva osnovna kraka saobraćajnice
Saobraćajnica će imati dva osnovna kraka koji će povezati auto puteve E 75 i E 763, a zatim se spojiti u širem području Aranđelovca. Mladenovački krak počinje kod petlje Mali Požarevac na auto putu E 75. Trasa se zatim pruža preko područja Sopota i Mladenovca, prema Orašcu i Aranđelovcu.
Lazarevački krak počinje kod petlje Čibutkovica, gde će biti povezan sa auto putem „Miloš Veliki“. Odatle će preko područja Lazarevca i Orašca voditi ka Aranđelovcu. Ovakvo rešenje omogućiće direktno povezivanje dva najvažnija auto puta u zemlji preko severnog dela Šumadije. Najveću korist od projekta imaće građani Mladenovca, Lazarevca, Aranđelovca, Topole i Rače, ali i čitav prostor oko Kosmaja i Bukulje.
Projekat obuhvata izgradnju velikog broja mostova i drugih putnih objekata, kao i denivelisanih raskrsnica koje će omogućiti bezbedno uključivanje i isključivanje vozila.
Na planiranoj trasi nalaziće se i nekoliko tunela, među kojima su Ravnice, Oglavak i Trbušnica.
Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca planirana je kao moderna saobraćajnica sa po dve trake u oba smera. Samo na ovom delu trase predviđen je veliki broj mostovskih konstrukcija, zbog konfiguracije terena kroz Šumadiju.
Centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca biće petlja Orašac, koja će povezivati pravce ka Malom Požarevcu, autoputu E-75 (Markovac zapad), autoputu Miloš Veliki (Čibutkovica zapad) i Aranđelovcu. Naime, izgradnja sektora 3 povezaće Mali Požarevac preko Mladenovca, Sopota sa Orašcem i Aranđelovcem, a sektor 2 povezaće Orašac i Aranđelovac sa Lazarevcem i auto-putem "Miloš Veliki". Ukupna dužina ova dva sektora je skoro 83 kilometra.
Nakon spajanja dva kraka kod Aranđelovca, "Vožd Karađorđe“ nastavljaće prema Topoli, Rači, Lapovu i Velikoj Plani. Dalji plan trase obuhvata područja Svilajnca i Despotovca, a završni deo koridora trebalo bi da vodi prema Boru. Na ovaj način nova saobraćajnica povezaće veliki broj gradova i opština koji do sada nisu imali neposredan pristup mreži auto - puteva.
Srbija ispresecana modernim putevima
Izgradnja auto-puta "Vožd Karađorđe" dolazi nakon izgradnje prvog digitalnog 5G auto-puta u Srbiji, Moravski koridor, predstavlja apsolutnu prekretnicu jer fizički i funkcionalno povezuje Koridor 10 (kod Pojata) i auto-put "Miloš Veliki" (kod Preljine). Trasa integriše područje u kojem živi više od 500.000 ljudi.
Sam auto-put direktno prolazi kroz najvažnije centre moravskog kraja: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.
Tu je, naravno, i Dunavski koridor koji će preporoditi istok Srbije. Ova brza saobraćajnica je od vitalne važnosti koja će suštinski promeniti životni standard i ekonomiju istočne Srbije i stvoriti uslove za povratak ljudi ovog kraja iz dijaspore. U prvoj fazi koridor strateški spaja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i Koridorom 10 (preko petlje "Požarevac"). Od Beograda do Velikog Gradišta stizaće se za manje od sat vremena, a do Golupca za oko sat i 15 do sat i 20 minuta.
Treća kapitalna investicija kad je u pitanju putna struktura je "Osmeh Vojvodine", impresivni koridor u dužini od 185 kilometara koji će spojiti zapadni i istočni deo Vojvodine, krećući se od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg) do granice sa Rumunijom (Nakovo i Srpska Crnja).
Saobraćajnica je projektovana tako da prolazi kroz teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde. Pored ovih gradova, trasa će obezbediti prilazne saobraćajnice i obići naselja kao što su Sivac, Crvenka, Radičević, Novo Miloševo i Bočar.
Biznis Kurir