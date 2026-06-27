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Uz otvaranje deonice Moravskog koridora grad Čačak je postao jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u zemlji. U rekordnom roku, od samo 30 dana izgrađena je i saobraćajna veza od kružnog toka u Konjevićima do petlje Moravskog koridora “Čačak - istok“ u Baluzi Ljubićkoj, što, kako navode u JP Gradac, predstavlja “primer efikasne realizacije jednog infrastrukturnog projekta u izuzetno kratkom vremenskom periodu“.

- U tih 30 dana su rešeni imovinsko-pravni odnosi, urađena geomehanička ispitivanja i projektno-tehnička dokumentacija, uklonjeni objekti na trasi, izvršeno izmeštanje elektro, gasnih, hidro i telekomunikacionih instalacija, izgrađena saobraćajnica i postavljena signalizacija i zaštitna ograda od buke. Za samo 30 dana realizovan je kompleksan infrastrukturni zahvat koji je podrazumevao koordinaciju velikog broja učesnika i faza radova - saopšteno je iz JP Gradac.

1/6 Vidi galeriju Povezivanje Čačka sa Moravskim koridorom Foto: RINA

Dodaju da su započeti radovi na povezivanju Živanića puta sa novom saobraćajnicom, kako bi se dodatno unapredio pristup domaćinstvima u ovom delu Konjevića i ističu da nova saobraćajna veza građanima omogućava brži pristup auto-putnoj mreži i veću fleksibilnost pri uključenju na Moravski koridor.

- Izgradnjom ove deonice puta, građanima Čačka je stvorena kraća veza za priključak na auto-puteve u svim pravcima, ali i data mogućnost izbora da li će se uključivati i isključivati sa auto-puteva na ovoj lokaciji ili kod kompanije “Forverk - Eldizi“ - ističu iz ovog javnog preduzeća.