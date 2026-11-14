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Nekada su turisti dolazili na nekoliko sati, fotografisali vodopade i nastavljali put. Danas se u ovom selu nadomak Banjaluke zadržavaju znatno duže, a sve više meštana od njihovih poseta ostvaruje prihod. Krupa na Vrbasu postala je primer kako prirodne lepote, tradicija i zajednički rad mogu da pokrenu lokalnu ekonomiju.

Ovo mesto u Bosni i Hercegovini, poznato po slapovima, starim vodenicama i manastiru, našlo se među najboljim turističkim selima sveta prema izboru organizacije UN Tourism.

Međutim, iza međunarodnog priznanja krije se mnogo zanimljivija priča - ona o tome kako je selo uspelo da više nego udvostruči broj posetilaca i otvori nove mogućnosti za zaradu lokalnom stanovništvu.

Broj turista se udvostručio

Pre uključivanja u razvojni program UN Tourism, Krupu na Vrbasu godišnje je posećivalo između 20.000 i 30.000 ljudi. Većina je dolazila samo na nekoliko sati, dok je turistička sezona uglavnom bila ograničena na proleće i leto.

Prema podacima koje je objavila ova međunarodna organizacija, broj godišnjih posetilaca sada se procenjuje na 50.000 do 70.000, a prosečno zadržavanje produženo je sa nekoliko sati na gotovo jedno noćenje.

To je donelo promenu i u životu samih meštana.

Dok je ranije svega pet do deset domaćinstava bilo neposredno uključeno u turističke aktivnosti, danas ih je oko 25. Razvijeno je više od deset novih turističkih usluga, među kojima su seoski smeštaj, organizovane ture, radionice, gastronomski sadržaji i prodaja domaćih suvenira.

Lokalni proizvođači imaju posebno mesto

Procenjuje se da je na ovaj način otvoreno između 40 i 50 direktnih i indirektnih mogućnosti za ostvarivanje prihoda, uključujući sezonske poslove, porodično preduzetništvo i dodatnu zaradu.

Posebno mesto u novoj turističkoj ponudi imaju lokalni proizvođači. Oko 15 do 20 zanatlija i proizvođača hrane prodaje tradicionalne proizvode posetiocima, dok žensko udruženje, koje okuplja približno 10 do 15 članica, predstavlja ručne radove, nakit i tradicionalne tekstilne proizvode u posebnom galerijskom prostoru.

Važan korak napravljen je 2023. godine, kada je osnovano lokalno udruženje Green Greben Grad, koje je preuzelo ulogu upravljanja turističkom destinacijom.

Udruženje danas okuplja između 30 i 40 aktivnih članova, od porodica i zanatlija do preduzetnika i turističkih vodiča. Od osnivanja je koordinisalo približno 15 turističkih i društvenih inicijativa, zaključilo deset sporazuma o saradnji i obezbedilo sredstva za nekoliko projekata ukupne vrednosti od više stotina hiljada evra.

U turističku ponudu uključena čitava zajednica

Turistička sezona više nije vezana samo za letnje mesece. Organizovane šetnje, kulturne manifestacije i tematski programi privlače goste i tokom jeseni i ranog proleća.

Posetiocima je na raspolaganju između pet i sedam organizovanih ruta i iskustava, od obilazaka kulturnog nasleđa i manastira do šumskih avantura, zanatskih radionica i potrage za tartufima, uz tradicionalne obroke u seoskim domaćinstvima.

Selo godišnje organizuje i šest do osam manifestacija, uključujući kulturne i gastronomske događaje koji dodatno povezuju turizam sa lokalnom proizvodnjom.

U razvoj turističke ponude uključeni su i mladi i žene, a između 30 i 50 meštana prošlo je kroz različite obuke i radionice.

Stvorene prilike za posao u zavičaju

Međunarodno priznanje dodatno je povećalo vidljivost Krupe na Vrbasu, koja je postala deo globalne mreže najboljih turističkih sela.

Ipak, najveći uspeh nije samo broj turista niti nagrada koju je selo dobilo. Mnogo važnije je to što su stanovnici u sopstvenom kraju pronašli nove mogućnosti za posao.

Krupa na Vrbasu pokazuje da selo ne mora da izgubi svoj identitet da bi postalo uspešna turistička destinacija. Upravo ono što su generacije meštana čuvale, priroda, zanati, domaća hrana i tradicija, danas predstavlja osnovu njegovog ekonomskog razvoja.