Slušaj vest

Petak bez posla, puna plata i više vremena za porodicu možda zvuče kao san svakog zaposlenog, ali u jednoj američkoj kompaniji takav raspored postao je svakodnevica. Još zanimljivije, odluka koja je prvenstveno trebalo da poboljša kvalitet života zaposlenih pokazala se dobrom i za poslovanje. Za samo tri godine prihodi kompanije porasli su za približno 160 odsto.

Reč je o marketinškoj agenciji Brick Media iz Tampe na Floridi, čiji je osnivač i direktor Džejk Kurc odlučio da preispita tradicionalni model rada. Krajem 2022. godine zapitao se da li uspešno poslovanje zaista podrazumeva pet radnih dana nedeljno. Odgovor je odlučio da potraži u praksi.

Početkom 2023. godine zaposlenima je predstavio eksperiment koji je mnogima zvučao gotovo previše dobro da bi bio istinit. Umesto pet dana, radiće četiri, a plate će im ostati iste. Petak postaje slobodan dan.

Probni period trajao je 90 dana, ali su rezultati očigledno bili dovoljno dobri da Kurc već u aprilu iste godine odluči da zadrži novi raspored. Tako je četvorodnevna radna nedelja postala trajni deo poslovne kulture kompanije Brick Media.

Brojke koje su usledile privukle su pažnju. Prihodi su tokom 2023. godine porasli za 73 odsto, naredne godine za dodatnih 39 odsto, dok je 2025. zabeležen novi rast od osam odsto. Kada se uporede početak i kraj tog perioda, reč je o povećanju prihoda od približno 160 odsto, piše Fortune.

Kurc pritom ne pripisuje celokupan poslovni uspeh samo slobodnom petku. Ipak, uveren je da su zadovoljniji zaposleni, manji broj odlazaka iz kompanije i bolja organizacija posla odigrali važnu ulogu.

Četiri radna dana, ali bez smanjenja plate

Zaposleni u kompaniji Brick Media rade od ponedeljka do četvrtka, po devet sati dnevno. To je ukupno 36 sati nedeljno, odnosno četiri sata manje od uobičajenog radnog vremena od 40 sati. Plaćena pauza za ručak uračunata je u radno vreme, a zaposleni su zadržali stalno zaposlenje i sve pogodnosti koje su ranije imali.

Važno je naglasiti da nije reč o tome da su svih 40 radnih sati jednostavno rasporedili na četiri dana. Model je osmišljen tako da se nedeljno radno opterećenje zaista smanji.

Takav raspored zahtevao je i drugačiju organizaciju saradnje sa klijentima. Budući da društvene mreže funkcionišu i neradnim danima, deo objava, snimanja i sastanaka planira se unapred. Manji zadaci ponekad se ipak pojave petkom ili tokom vikenda, ali Kurc tvrdi da su ozbiljnije vanredne situacije retke.

Prema njegovim rečima, veći problemi, koji zahtevaju nekoliko sati dodatnog rada, javljaju se svega jednom ili dva puta u tri meseca.

Više klijenata, ali bez preopterećivanja zaposlenih

Jedno od ključnih pravila u kompaniji jeste da rast poslovanja ne sme automatski da znači i više posla za postojeće zaposlene.

Brick Media je tokom 2022. godine sarađivala sa 56 klijenata, dok ih je u prvih šest meseci 2026. imala čak 85. Pritom jedan menadžer društvenih mreža po pravilu vodi šest ili sedam klijenata, a sedam je postavljeno kao gornja granica.

Kada zaposleni dostigne taj broj, kompanija radije zapošljava novu osobu nego što postojećem timu nameće dodatne obaveze. Upravo takav pristup omogućio joj je da proširi poslovanje bez značajnijeg povećanja pritiska na zaposlene.

Ipak, veći prihodi nisu automatski značili i veću zaradu kompanije. Kurc navodi da su profitne marže ostale približno na nivou iz 2022. godine, pre svega zato što su troškovi zaposlenih rasli uporedo sa poslovanjem.

Zaposleni zbog slobodnog petka odbijaju čak i bolje poslovne ponude

Posebno su zanimljivi podaci o zadržavanju zaposlenih. Pre promene radnog rasporeda, tokom 2022. godine, šestoro zaposlenih svojevoljno je napustilo kompaniju. U 2023. i 2024. godini zabeležena su po dva odlaska, u 2025. tri, dok tokom 2026. godine, do trenutka iznošenja podataka, nijedan zaposleni nije svojevoljno otišao.

Istovremeno, broj zaposlenih porastao je sa 15 na 25.

Kurc smatra da je to jedan od najvažnijih pokazatelja uspeha novog modela. Iskusni zaposleni poznaju klijente, razumeju poslovne procese i ne moraju svaki problem da rešavaju na dugotrajnim sastancima. Ponekad je dovoljan kratak razgovor da se pronađe rešenje za situaciju koja bi inače oduzela mnogo više vremena.

Dodaje i da kompanija sve više novih klijenata privlači zahvaljujući preporukama. Od 20 novih poslovnih upita koje su dobili tokom oktobra, čak 16 stiglo je upravo na taj način.

Slobodan petak za porodicu vredi više od prekovremenog rada.

Za zaposlene ova promena nije samo pitanje radnog rasporeda. Andrea Ečeveri, direktorka za korisničko iskustvo, u kompaniji je radila i pre uvođenja četvorodnevne radne nedelje, pa iz ličnog iskustva može da uporedi oba modela.

Kako objašnjava, količina posla nije jednostavno nestala. Umesto toga, tim je naučio da bolje raspoređuje vreme i efikasnije obavlja svakodnevne zadatke.

Njoj posebno znači to što petak može da posveti detetu i porodičnim obavezama. Budući da i njen suprug radi puno radno vreme, dodatni slobodan dan omogućio joj je fleksibilnost koju uz klasičan radni raspored nije imala.

Njeno iskustvo odražava i šire promene u odnosu zaposlenih prema poslu. Prema globalnom istraživanju kompanije Randstad za 2026. godinu, 46 odsto zaposlenih navelo je ravnotežu između privatnog i poslovnog života kao najvažniji razlog za ostanak na radnom mestu. Konkurentnu platu i dodatne pogodnosti na prvo mesto stavilo je 23 odsto ispitanika.

Može li četvorodnevna radna nedelja da postane budućnost

Kurc ne smatra da je njegov model primenljiv na svaku kompaniju, niti očekuje da svi poslodavci zaposlenima omoguće slobodan petak. Ipak, smatra da bi poslodavci trebalo ozbiljnije da razmisle o tome šta motiviše ljude da ostanu u određenoj kompaniji.

U kompaniji Brick Media odgovor su pronašli u kombinaciji kraće radne nedelje, razumnog obima posla i veće fleksibilnosti. Čini se da takav pristup donosi korist i zaposlenima i poslodavcu.

Dok se mnoge kompanije i dalje vode idejom da se uspeh meri brojem sati provedenih na poslu, primer iz Floride pokazuje da ponekad nije presudno koliko dugo ljudi rade, već koliko dobro uspevaju da organizuju svoje vreme.

A kada uz to imaju više vremena za porodicu, manje razloga da promene posao i istu platu, jasno je zašto je slobodan petak u kompaniji Brick Media postao jedna od najvrednijih pogodnosti za zaposlene.