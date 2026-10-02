Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije nisu propali, što, kako je navela, potvrđuje odluka OFAK-a da se pregovori nastave do 30. oktobra. Ona je demantovala i navode pojedinih medija da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila Rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati, dok je OFAK ponovo produžio licencu NIS-u, čime je kompaniji za sada omogućeno nesmetano poslovanje.

Više o ovoj temi za emisiju "Redakcija" govorio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

- Rekao bih da ovo produženje znači nastavak neizvesnosti. Međutim, svakako je bolje nego da je došlo do sankcija, odnosno do neproduženja operativne licence i samim tim prestanka dotoka nafte naftovodom JANAF ka rafineriji u Pančevu. Ono što je bitno jeste da sada polako ulazimo u 20. mesec ovih kratkoročnih produženja. Samim tim, verovatno OFAC na taj način pokušava da vrši pritisak na pregovarače, dakle na strane koje učestvuju u pregovorima, da jednostavno popuste ili naprave neki korak bliže konačnom rešenju. To bi značilo da ruski kapital izađe iz vlasništva u NIS-u, odnosno da ga kupi mađarski MOL ili eventualno neka druga kompanija - rekao je Stanić.

Foto: Kurir Televizija

"Mnogo smo udaljeni od rešenja"

Ukazao je na neizvesnost oko pregovora, ali i na značaj stabilnog snabdevanja tržišta i rada rafinerije u Pančevu.

- Međutim, sada je mađarski MOL praktično jedini koji pregovara sa ruskim Gaspromom. Ono što je bitno jeste da mi danas nismo bliže rešenju. Mi smo danas podjednako, u najmanju ruku podjednako udaljeni od rešenja. Samo ovo odlaganje i sama neizvesnost mogu sa sobom da nose rizik od toga da ne dođe do dogovora između MOL-a i Gasproma. Ono što je bitno naglasiti jeste da će u dogledno vreme tržište u Srbiji ostati dovoljno snabdeveno naftnim derivatima, konkretno benzinom i dizelom. Treba, naravno, naglasiti i da cene i dalje kontroliše država, odnosno da ih određuje na nedeljnom nivou za narednu nedelju. Takođe je bitno da rafinerija radi, imajući u vidu da na taj način možemo da doprinesemo domaćoj ponudi, odnosno pokrivenosti domaćeg tržišta kroz sopstvenu proizvodnju iz NIS-a, odnosno rafinerije u Pančevu - objasnio je.

Stanić je ukazao na moguće posledice dešavanja na međunarodnom tržištu, ali i na rizike koje bi nosile eventualne nove sankcije.

- Može se očekivati porast cena i to je zaista povezano sa dešavanjima na međunarodnom tržištu, odnosno sa onim što se dešava na Bliskom istoku i u Ukrajini. Znate da je Rusija značajno ograničila izvoz dizela, a s druge strane govori se o tome da bi i Amerika možda mogla da se odluči na takav korak. Sve u svemu, može da se desi da dođe do velike oskudice dizela i do porasta cene, zato što se mora tražiti alternativa tradicionalnim snabdevačima i pronalaziti dizel i drugo gorivo na tržištima koja imaju viškove i spremna su da ga prodaju, ali, naravno, po višoj ceni. Kada govorimo konkretno o nekim ekstremnim scenarijima, na primer ako bi ponovo zapretila opasnost od američkih sankcija, ne samo primarnih, u smislu obustave snabdevanja naftom rafinerije u Pančevu, nego i takozvanih sekundarnih sankcija, kada bi bilo ko ko posluje sa kompanijom koja je sankcionisana mogao takođe da se nađe na listi američkih sankcija, pa i sankcija Evropske unije - kaže Stanić.

Foto: Shutterstock

- U tom slučaju, naravno, Srbija može da preduzme mere koje nisu popularne i koje nisu diplomatske, ali su na neki način pravo suverene države - da prinudnom akcijom preuzme kontrolu nad NIS-om i, naravno, obešteti vlasnike. Ali, opet kažem, to je zaista jedan ekstremni scenario i mi verujemo da do njega neće doći, iz prostog razloga što želimo i nadamo se da imamo međusobno razumevanje, ne samo sa ruskom i mađarskom stranom, nego i sa američkom. O tome govori i strateški dijalog sa Amerikom koji je započet, kao i njihovo interesovanje za energetski sektor u Srbiji. Sa druge strane, naravno, tu su i kontakti na najvišem nivou između Moskve i Beograda, zahvaljujući kojima je produžen aranžman o snabdevanju gasom Srbije za naredna tri meseca. Očekuje se da će on biti produžen i u prvom kvartalu 2027. godine - rekao je.

Za kraj, Stanić se osvrnuo na očekivanja u vezi sa budućnošću NIS-a i moguće rešenje koje bi kompaniji omogućilo povratak u normalno poslovanje.

- Što se tiče Mađarske, imajući u vidu da je to naša susedna država i jedan od glavnih strateških partnera sa kojima takođe imamo tradicionalno dobre odnose, verujemo da je najgori scenario ipak vrlo malo verovatan. Očekujemo da ćemo uspeti da dođemo do rešenja koje bi podrazumevalo održivo poslovanje NIS-a, funkcionisanje u normalnim okolnostima i, samim tim, povratak na tržište u Srbiji na onom nivou kakav je bio pre ove krize, odnosno pre pretnji sankcijama - za Kurir televiziju, zaključio je Stanić.

04:20 "Može da dođe do velike oskudice dizela i porasta cene" Stanić za Kurir televiziju otkrio šta je cilj pregovora o NIS-u Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs