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Putovanja u starijem životnom dobu mnogima postaju sve teže dostupna, ali razlog nije uvek samo novac. Zdravstveni problemi, otežano kretanje i nedostatak društva mogu biti jednako velika prepreka.

Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, na barem jedno turističko putovanje u privatne svrhe otišlo je 51 odsto stanovnika Evropske unije starijih od 65 godina, dok 49 odsto njih tokom godine uopšte nije putovalo.

U Hrvatskoj je situacija još izraženija kada je reč o putovanjima u inostranstvo. Samo oko 40.000 osoba starijih od 65 godina turistički je putovalo van zemlje, odnosno svega 4,5 odsto pripadnika te starosne grupe.

Međutim, 82-godišnjoj Tereziji, koja je tokom života obišla brojne evropske gradove, novac danas nije najveća prepreka. Rado bi ponovo negde otputovala, ali nema sa kim. Uz to, hodanje joj je postalo znatno teže.

"Samoća me ubija“

Terezija je nekada često putovala sa suprugom i prijateljima, a posebno je volela kraća i vikend-putovanja. Danas joj upravo društvo sa kojim bi mogla da podeli ono što vidi i doživi nedostaje više od samih putovanja.

"Sad sam sama i ta samoća me ubija. Putovala bih, nemam s kim. Generacija moja ili je u staračkom domu, ili je pod zemljom. Sad smo imali 60-godišnjicu mature, na parove razbroj smo. Baš je tužno sve skupa, ali dobro. A i ne znam kako bi sad, teško hodam. Nemam društvo, jer kad nešto lepo vidiš, nemam s kim da podelim, bez veze mi je“, kaže 82-godišnja penzionerka za Mirovina.hr.

Uprkos godinama, Terezija nastoji da ostane aktivna. Kaže da je stalno u pokretu i da, kada nema obaveza, sama pronađe nešto čime će se baviti.

Primeti­la je i da je počela da zaboravlja, pa nastoji da održi um aktivnim čitanjem. Posebno voli ruske klasike, a trenutno čita "Rat i mir“.

Rim joj je ostao u posebnom sećanju

Ponekad sluša muziku koja je vraća u mladost i zajednički život sa suprugom. Tada joj, priznaje, naviru emocije i uspomene na godine tokom kojih su zajedno živeli i putovali.

Tokom života posetila je brojne evropske prestonice, ali jedno mesto posebno izdvaja. Rim joj je ostao u sećanju pre svega zbog bogate istorije i brojnih znamenitosti.

2Nikad nisam bila u Parizu, a bilo je prilika da idem. Pala sam, nisam mogla da hodam, i tako je to otpalo. Dobro što pod poslednje nije bilo mesta više, ne bih sebi oprostila. Mislila sam tada i ako želiš nešto da vidiš, mnogo se hoda. Kako bih ja izdržala, ne znam. Dugo sam imala bolesnog muža pa nisam mogla da se odvajam od njega, pa u poslednje vreme nisam putovala. Rim je jako lep, da se ide na mesec dana ne bi se sve videlo, to je živi muzej. Lepi su svi ovi evropski gradovi, Beč, Budimpešta, Prag… Bila sam sa mužem i prijateljima, ali Rim mi se ’usekao’. U Pariz smo planirali muž i ja, ali onda se on razboleo“, priča Terezija.

Putovanja su godinama bila važan deo njihovog porodičnog života. Sa suprugom i decom redovno je odlazila i na more.

Danas je takav odmor više ne privlači. Kako kaže, sklona je kožnim karcinomima i zbog toga mora da izbegava sunce.

"Treba racionalno trošiti“

Iako je svesna da osobe sa malim penzijama teško mogu da izdvoje novac za putovanja, Terezija smatra da finansije nisu uvek jedini razlog zbog kojeg ljudi od njih odustaju.

Prema njenom mišljenju, važan je i način na koji ljudi raspoređuju novac, kao i njihova očekivanja od samog putovanja.

Smatra da se uz racionalno trošenje može odvojiti novac za ono što čovek zaista želi da priušti sebi.

Za nju su, međutim, danas najveće prepreke zdravlje, otežano hodanje i činjenica da više nema osobu sa kojom bi mogla da deli nova iskustva.