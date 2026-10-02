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Spoljnotrgovinski deficit Srbije za prvih sedam meseci ove godine manji je za 12,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Taj rezultat posledica je veće konkurentnosti domaće industrije, a posebno je značajno što je Srbija imala porast izvoza u situaciji sve skupljih energenata na svetskom tržištu, što se odražava ne cene uvoza, ističu sagovornici Kurira.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da je za sedam meseci ove godine iz Srbije izvezeno robe u ukupnoj vrednosti od 21,09 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 8,8 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine. U istom periodu uvoz je iznosio 25,50 milijardi evra i bio je veći za 4,4 odsto nego godinu dana ranije. Razlika između vrednosti izvoza i uvoza, to jest robni deficit, iznosila je 4,41 milijardu evra. Međutim, taj minus je smanjen za 12,6 odsto u odnosu na prvih sedam meseci prethodne godine.

Nastavlja se rast izvoza

Izvoz Srbije u julu 2026. godine nastavio je da raste brže od uvoza, a prema podacima Ministarstva finansija, u tom mesecu iz zemlje je izvezeno robe u vrednosti od 3,05 milijardi evra, što je 8,9 odsto više nego u julu 2025. godine.

Foto: Kurir Televizija

Naučni saradnik i urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Ivan Nikolić za Biznis Kurir je objasnio da je pad deficita u Srbiji dokaz konkurentnosti naše ekonomije. Ističe i da je posebno značajno što se porast izvoza desio u trenutku kad su energenti na svetskom tržištu sve skuplji, što se odražava na cene uvoza.

- Okosnicu skoka izvoza ove godine nosi industrija koja nam je mnogo konkurentnija, što znači da imamo šta da ponudimo inostranstvu. To uravnotežuje i doprinosi balansu platnog bilansa, pa po tom osnovu i manjem pritisku na devizno tržište. Dobro je što se težište izvoza pomerilo više ka proizvodima dodate vrednosti, pa samim tim izvozimo u većem obimu, ali i vrednije i skuplje proizvode. Zbog toga je došlo do popravljanja rezultata u ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni - istakao je on.

Dobra ekonomska politika

Prema rečima Nikolića, ovo je ujedno i najbolji dokaz da je država vodila dobru ekonomsku politiku.

Na pitanje da prokomentariše porast izvoza automobila "fijat grande panda" iz Kragujevca Nikolić ističe da je to donekle bilo očekivano.

- Skok izvoza automobila je bio očekivan i uračunat, a iznenađenje je što je njihov rezultat prevazišao naša očekivanja. Oni su sredinom leta doživeli pik proizvodnje, što je na neki način i upozorenje da treba da pronalazimo neke nove delatnosti i proizvode koje bismo izvozili u toj meri kako bismo održali trend rasta izvoza - zaključio je Nikolić.

Najviše robe otišlo u EU i zemlje CEFTA

Najveću spoljnotrgovinsku razmenu u visini od 58,3 odsto ukupne razmene imali smo sa zemljama članicama Evropske unije, koja je bila i najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Na drugom mestu našle su se zemlje CEFTA, s kojima imamo suficit u razmeni od 2.547,4 miliona dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza žitarica i proizvoda od njih, pića, drumskih vozila, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, električnih mašina i aparata. Izvoz Srbije iznosi 3.742,9 miliona dolara.

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