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Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas, tokom obilaska radova na Muzeju vazduhoplovstva u Surčinu, da očekuje da rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije naredne godine bude veći od četiri odsto.

Prema njegovim rečima, održavanje specijalizovane izložbe EXPO, veći broj posetilaca, kao i ulaganja u infrastrukturu i kulturu, trebalo bi dodatno da podstaknu ekonomsku aktivnost.

"Naša prva procena za ovu godinu bila je da će nam BDP rasti tri odsto. Sada smo to povećali na 3,3 odsto. Dakle, bićemo sigurno među top tri najbrže ekonomije u Evropi ove godine. Naredne godine, sa Ekspom, sa svim ovim ulaganjima i u muzeje i u posetioce koji dolaze, bićemo preko četiri odsto. Bićemo sigurno prva zemlja po stopi rasta u Evropi", rekao je Mali.

On je istakao da veća stopa rasta znači i veću proizvodnju, veće prihode, više investicija i nova radna mesta.

"To je krug investicija, rasta, razvoja, koji je održiv na dugi rok, koji smo započeli nakon fiskalne konsolidacije još 2018", rekao je Mali.

Velika ulaganja u muzeje

Govoreći o ulaganjima u kulturu, Mali je naveo da će, osim Muzeja vazduhoplovstva, do početka EXPO-a biti završen i Istorijski muzej Srbije na Savskom trgu, u zgradi bivše Glavne železničke stanice.

Uskoro bi trebalo da bude završen i projekat novog Prirodnjačkog muzeja, nakon čega bi trebalo da počne njegova izgradnja. Novi Arheološki muzej biće smešten u zgradi Pošte u Savskoj ulici.

Podsetio je, takođe, da se radi na novom Muzeju Nikole Tesle i da je angažovan "ZHA Archtiects", arhitektonski biro Zahe Hadid koji važi za jedan od najpoznatijih u svetu.

Mali je podsetio da se radi na novom Muzeju Nikole Tesle i da je angažovan "ZHA Archtiects", arhitektonski biro Zahe Hadid koji važi za jedan od najpoznatijih u svetu.

"Nekoliko novih muzeja, nikada veća ulaganja u našu kulturu, nikada veće ulaganje u kulturnu ponudu Beograda, Srbije, da budemo spremni i kada nam taj Ekspo dođe, ali naravno, sve to ostaje i u vremenu nakon Ekspa, za generacije koje dolaze i na to sam mnogo ponosan“, rekao je Mali.

Kako će pomoć građanima uticati na BDP?

Govoreći o isplatama pomoći penzionerima i drugim građanima, Mali je rekao da bi i ta sredstva trebalo da doprinesu rastu ekonomske aktivnosti.

"U mnogome će doprineti rastu BDP-a. Ako pogledate naš ekonomski model, zasnovan je na domaćoj tražnji - to je izraz koji koriste i kreditne rejting agencije. S jedne strane, rast životnog standarda građana Srbije, penzija, plata, minimalne zarade. S druge strane - ulaganja u infrastrukturu, izgradnju puteva, pruga i tako dalje. Kada pogledate rebalans budžeta, sedam odsto našeg BDP-a, 780 milijardi dinara, ide u investicije", rekao je Mali.

Istakao je da ispunjenje obećanja o isplati jednokratnoj pomoći takođe doprinosi ubrzanju ekonomske aktivnosti.

"Ljudi troše novac koji su dobili i zaradili, prodaju se proizvodi, prodaju se usluge, država naplaćuje porez i doprinos od svega toga, to kreira i nova radna mesta, samim tim i doprinosi rastu BDP-a", rekao je Mali.