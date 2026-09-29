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Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao državno regulatorno i nadzorno telo u oblasti civilnog vazduhoplovstva, doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom, čime je odložena primena odredbe koja je prethodnih meseci izazvala brojne reakcije u domaćoj i evropskoj vazduhoplovnoj industriji, pre svega kompanije Viz Er.

Nova dopuna pravilnika ne ukida spornu odredbu ali odlaže početak njene primene i sada se odnosi na zahteve za izdavanje odobrenja za letove u periodima koji počinju 28. marta 2027. godine ili kasnije.

Pravilnik o dopuni Pravilnika objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 93/2026 28. septembra, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno u utorak 29. septembra. Drugim rečima, sporna odredba neće biti primenjivana na zahteve koji se odnose na ranije saobraćajne periode, već je njena primena sada vezana za period koji počinje krajem marta naredne godine.

Prema nezvaničnim izvorima iz avio-kompanije, Viz Er je za danas zakazao sastanak sa zaposlenima u beogradskoj bazi na kome se očekuje da ih informiše o ovoj odluci.

Šta je promenjeno u martu

Ova dopuna dolazi nakon inicijalne izmene pravilnika koju je Direktorat usvojio u martu 2026. godine. Najviše pažnje privukla je nova formulacija člana 3 pravilnika:

"U slučaju da se međunarodnim ugovorom omogućava avio-prevoziocima strana ugovornica da obavljaju redovan javni avio-prevoz uz korišćenje prava treće i četvrte vazduhoplovne slobode, odobrenje se izdaje za letove koji započinju i koji se završavaju na teritoriji države koja je ovlastila stranog avio-prevozioca, odnosno na teritoriji Evropske unije ukoliko je reč o avio-prevoziocu iz Evropske unije."

Upravo je tumačenje ove odredbe bilo predmet javne pažnje tokom prethodnih meseci, posebno zbog avio-kompanije Viz Er, koja jedina od stranih prevoznika ima bazu u Srbiji.

Viz Er je ranije saopštio da bi primena izmenjenog pravilnika mogla da dovede do zatvaranja njegove baze u Beogradu od novembra 2026. godine. Glavni korporativni direktor kompanije Ovejn Džons rekao je da se zabrinutost Viz Er-a odnosi upravo na izmene člana 3:

"Zabrinutost kompanije Viz Er u vezi sa Pravilnikom odnosi se na izmene člana 3, prema kojima će odobrenja izdata na osnovu prava treće i četvrte slobode vazdušnog saobraćaja biti izdavana samo za letove koji počinju i završavaju se u Evropskoj uniji. Time se stranom avio-prevozniku onemogućava da svoje rotacije započinje iz Srbije", naveo je tada Džons.

Viz Er je takvo tumačenje povezao sa Sporazumom o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru (ECAA). Kompanija je navela da smatra da je "novi pristup u suprotnosti sa praktičnom primenom prava koja evropskim prevoznicima omogućavaju obavljanje saobraćaja između Srbije i država članica Evropske unije".

Viz Er u Beogradu ima bazu otvorenu 2010. godine. U trenutku kada je pitanje izmene pravilnika dospelo u javnost, kompanija je u Beogradu imala četiri bazirana aviona i oko 200 zaposlenih. Prema podacima koje je tada objavio Viz Er, iz Srbije je saobraćao na 29 linija ka 10 zemalja.

Viz Er je u svojim istupima ukazivao na odredbe Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru (ECAA), za koje kompanija smatra da su u suprotnosti sa novim pravilima.

Viz Er je svoje tumačenje zasnovao na odredbama ECAA sporazuma, navodeći posebno Protokol VI uz Aneks V, član 3 stav 1 tačku a), za koji kompanija smatra da evropskim prevoznicima garantuje neograničena prava treće i četvrte slobode između Srbije i država članica EU.

Sa druge strane, Direktorat je ranije odbacio tvrdnju da se saobraćajna prava ograničavaju i naveo da se izmenama precizira regulatorni okvir.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije oglasio se 3. juna 2026. godine, navodeći da "nijednom avio-prevoziocu nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima".

DCV je izneo stav i da predmetne regulatorne izmene "ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja, već uređivanje regulatornog okvira koji se jednako primenjuje na sve avio-prevoznike koji posluju na tržištu Srbije"

U julu je Viz Er predao Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vladi Srbije i Direktoratu peticiju sa, prema navodima kompanije, više od 21.000 potpisa građana Srbije.