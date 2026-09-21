Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Er Srbija ostvarila je još jedan zapažen rezultat na ovogodišnjim Skytrax World Airline Awards, zauzevši drugo mesto među najboljim avio-kompanijama Istočne Evrope.

Uz odličan plasman u Istočnoj Evropi, nacionalna avio-kompanija Srbije zadržala je treće mesto među najboljim regionalnim avio-kompanijama u Evropi, čime je nastavila kontinuitet visokih plasmana u jednoj od najznačajnijih međunarodnih ocena kvaliteta u avio-industriji.

Er Srbija je ove godine dodatno unapredila i svoju poziciju u globalnoj konkurenciji regionalnih avio-prevoznika. Na listi najboljih regionalnih avio-kompanija sveta zauzela je 17. mesto, napredujući za jednu poziciju u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 18. mestu.

Ovogodišnji rezultati potvrđuju snažnu poziciju Er Srbije na evropskom tržištu i njen kontinuirani napredak u međunarodnoj konkurenciji. Plasman na drugo mesto u Istočnoj Evropi, treća pozicija među regionalnim avio-kompanijama u Evropi i dalji napredak na svetskoj listi predstavljaju još jedno priznanje za razvoj kompanije i kvalitet usluge koju pruža svojim putnicima.

Visoki plasmani dolaze u periodu daljeg razvoja Er Srbije, širenja mreže destinacija i unapređenja putničkog iskustva, potvrđujući poziciju nacionalne avio-kompanije Srbije među vodećim avio-prevoznicima u regionu i Evropi.

Skytrax World Airline Awards spadaju među najprepoznatljivija međunarodna priznanja u avio-industriji, a rezultati se zasnivaju na ocenama i iskustvima putnika iz celog sveta.