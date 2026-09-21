Er Srbija druga najbolja avio-kompanija u Istočnoj Evropi prema Skytraxu: Veliko priznanje za domaćeg prevoznika
- Er Srbija je na Skytrax World Airline Awards zauzela drugo mesto među avio-kompanijama Istočne Evrope.
- Na svetskoj listi regionalnih prevoznika napredovala je na 17. mesto, za jednu poziciju bolje nego lane.
Er Srbija ostvarila je još jedan zapažen rezultat na ovogodišnjim Skytrax World Airline Awards, zauzevši drugo mesto među najboljim avio-kompanijama Istočne Evrope.
Uz odličan plasman u Istočnoj Evropi, nacionalna avio-kompanija Srbije zadržala je treće mesto među najboljim regionalnim avio-kompanijama u Evropi, čime je nastavila kontinuitet visokih plasmana u jednoj od najznačajnijih međunarodnih ocena kvaliteta u avio-industriji.
Er Srbija je ove godine dodatno unapredila i svoju poziciju u globalnoj konkurenciji regionalnih avio-prevoznika. Na listi najboljih regionalnih avio-kompanija sveta zauzela je 17. mesto, napredujući za jednu poziciju u odnosu na prethodnu godinu, kada je bila na 18. mestu.
Ovogodišnji rezultati potvrđuju snažnu poziciju Er Srbije na evropskom tržištu i njen kontinuirani napredak u međunarodnoj konkurenciji. Plasman na drugo mesto u Istočnoj Evropi, treća pozicija među regionalnim avio-kompanijama u Evropi i dalji napredak na svetskoj listi predstavljaju još jedno priznanje za razvoj kompanije i kvalitet usluge koju pruža svojim putnicima.
Visoki plasmani dolaze u periodu daljeg razvoja Er Srbije, širenja mreže destinacija i unapređenja putničkog iskustva, potvrđujući poziciju nacionalne avio-kompanije Srbije među vodećim avio-prevoznicima u regionu i Evropi.
Skytrax World Airline Awards spadaju među najprepoznatljivija međunarodna priznanja u avio-industriji, a rezultati se zasnivaju na ocenama i iskustvima putnika iz celog sveta.
Biznis Kurir