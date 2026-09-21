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Računica mnogih porodica izgleda dobro sve dok se ne pojavi prvi neplanirani izdatak. Dete preraste obuću, stigne poziv za ekskurziju, pokvari se kućni aparat ili postane neophodan pregled kod privatnog lekara. Novac namenjen redovnim obavezama tada se preusmeri, a ostatak meseca preživljava se uz dozvoljeni minus, karticu ili pozajmicu.

Problem nije samo jedan ulazak u minus. Mnogo je teže kada se dug otplati, a zatim već tokom narednog meseca ponovo napravi. Tako nastaje začarani krug u kojem plata više ne služi samo za tekuće potrebe, već i za pokrivanje ranije potrošenog novca.

Prema podacima Narodne banke Srbije gotovinski krediti i dalje su među najtraženijima, dok građani u gotovo 60 odsto slučajeva uzimaju dinarske kredite. Razlozi za zaduživanje kreću se od školskih i zdravstvenih troškova do putovanja, slava, krštenja i svadbi, ali i velikih kupovina poput stana, kuće ili automobila.

Kada su u pitanju manji dugovi koji se iz meseca u mesec ponavljaju, izlazak počinje tek kada porodica precizno vidi gde novac odlazi.

Mesec dana zapisujte baš svaki trošak

Prvi korak nije hitno ukidanje svih zadovoljstava, već detaljan pregled finansija. Tokom mesec dana treba zapisati svaki trošak, bez obzira na to koliko deluje beznačajno.

Jadran pun ničijih bankomata koji deru provizijama Foto: Shutterstock

Tek kada se na jednom mestu nađu računi, pretplate, dostava hrane, usputne kupovine, igračke i svakodnevne sitnice, postaje jasno gde budžet najviše „curi“. Jedna kafa ili grickalica neće promeniti finansijsku sliku, ali veliki broj malih, neplaniranih kupovina tokom meseca može da napravi ozbiljnu razliku.

Važno je da se ne zapisuju samo veliki računi. Upravo su mali izdaci oni koje najlakše zaboravimo, a čiji zbir često iznenadi.

Minus i kreditna kartica nisu dodatni prihod

Dozvoljeni minus i kreditna kartica lako stvaraju utisak da na raspolaganju imamo više novca nego što zaista posedujemo. Kada postanu način finansiranja svakodnevnog života, vraćanje duga postaje sve teže.

Izvor savetuje razgovor sa bankom o mogućnosti refinansiranja dozvoljenog minusa manjim gotovinskim kreditom na rate, sa fiksnom i nižom kamatom. Ipak, takva odluka ne treba da se donosi automatski. Pre potpisivanja novog ugovora neophodno je uporediti efektivnu kamatnu stopu, ukupan iznos koji se vraća, troškove obrade i trajanje otplate.

Refinansiranje ima smisla samo ako zaista smanjuje ukupan trošak i ako se stari minus zatvori, umesto da se uz novi kredit ponovo nastavi trošenje istim putem.

Pravilo od 48 sati za kupovine koje mogu da sačekaju

Onlajn kupovina omogućava da porudžbinu završimo za nekoliko minuta, često kasno uveče, kada smo umorni i želimo nešto čime ćemo sebe obradovati. Zato se preporučuje jednostavno pravilo - željeni proizvod stavite u korpu, ali kupovinu ne završavajte narednih 48 sati.

Male uštede duže traju od drastičnih zabrana

Pokušaj da se preko noći ukine svaka potrošnja često traje svega nekoliko dana. Kada plan postane previše strog, porodica odustane i vrati se starim navikama.

Održiviji pristup podrazumeva manje promene: ređu kupovinu gotove hrane i grickalica, planiranje obroka kako se namirnice ne bi bacale i korišćenje akcija za proizvode koje porodica zaista troši.

Razmena očuvane dečje odeće i udžbenika sa drugim roditeljima takođe može da smanji troškove. To nije znak nemaštine, već praktičan način da predmeti koji se kratko koriste dobiju novu svrhu.

O dugu treba razgovarati sa partnerom

Finansijski problemi u mnogim porodicama dugo ostaju prećutani. Jedan partner možda ne zna koliki je minus, drugi ne vidi koliko novca odlazi na svakodnevne obaveze, a razgovor počne tek kada stigne račun koji više ne može da se odloži.

Mnogo je korisnije da oba partnera otvoreno pregledaju prihode, dugove i redovne troškove. Zajednički plan treba da odredi šta se prvo otplaćuje, koji izdaci mogu da se smanje i koliko novca mesečno realno može da se izdvoji bez pravljenja novog duga.

Cilj nije traženje krivca, već dogovor da oba partnera slede ista pravila.

Dva dana daju dovoljno vremena da početno uzbuđenje prođe i da se proveri da li je predmet zaista potreban. U mnogim slučajevima želja nestane čim odluka više nije trenutna.

Ovo pravilo ne odnosi se na hitne i neophodne porodične troškove, već na kupovine koje lako postanu zamena za odmor, nagradu ili trenutno popravljanje raspoloženja.

Najvažniji korak je prekid novog zaduživanja

Dug nije dokaz da je neko loš roditelj ili da ne ume da vodi domaćinstvo. Porodični troškovi mogu da porastu naglo, dok se primanja često ne menjaju istim tempom.

Ipak, plan otplate neće dati rezultat ako se istovremeno nastavlja novo zaduživanje za stvari koje nisu neophodne. Zbog toga je ključno prekinuti automatizam u kojem se svaka praznina u budžetu popunjava minusom ili kreditnom karticom.

Izlazak iz duga obično nije brz. Zahteva pregled troškova, male promene, realan dogovor u porodici i dovoljno discipline da se oslobođeni novac ne potroši ponovo.

Cilj nije savršen budžet niti život bez ijednog zadovoljstva. Cilj je da prvi dan u mesecu više ne počinje pitanjem koliko će prethodni dug uzeti od nove plate.