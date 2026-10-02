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Glavna svrha blackout zavesa jeste stopostotno blokiranje spoljašnje svetlosti, čime se u spavaćoj sobi stvara atmosfera idealna za lučenje melatonina, hormona zaduženog za dubok i regenerativan san.

Međutim, njihova uloga u enterijeru nije samo da zamrače prostoriju, već uspešno rešavaju i probleme sa temperaturom i bukom.

Tajna njihove efikasnosti krije se u specifičnim materijalima i načinu izrade. Prave, teške blackout zavese najčešće se prave od poliestera visoke gustine, koji se kombinuje sa višeslojnim premazima od akrila ili silikona sa zadnje strane tkanine.

Ti nevidljivi slojevi zatvaraju i najsitnije pore u tkanju, sprečavajući prolazak svetlosti. Sa druge strane, za one koji više vole prirodniji izgled, danas postoje I takozvane dimoutverzije, koje se izrađuju posebnim troslojnim tkanjem u kom se središnji sloj sastoji od gustih crnih niti. Dok klasičan blackout pravi apsolutni mrak od sto odsto, ove mekše, tkane zavese zadržavaju oko devedeset odsto svetlosti, a na prozorima padaju znatno elegantnije i prirodnije.

Kada se analiziraju prednosti i mane, lista benefita je prilično impresivna, ali ova tehnologija nosi i određene kompromise.

Pored mraka, najveća prednost ovih zavesa jeste njihova vrhunska termoizolacija. One tokom leta uspešno odbijaju sunčeve zrake i sprečavaju pregrevanje prostorije, dok zimi zadržavaju toplotu u stanu, što se direktno odražava na smanjenje računa za struju i grejanje. Takođe, zbog svoje masivnosti, one prigušuju spoljašnju buku sa ulica za oko trideset odsto.

Sa druge strane, najveća mana im je težina i održavanje. Zbog akrilnih premaza, mnoge od njih ne smeju da se peru u mašini niti da se peglaju, jer visoka temperatura može da ošteti izolacioni sloj, pa je obično jedino rešenje da ih odnesete na hemijsko čišćenje. Estetski gledano, zadnja strana koja je okrenuta ka ulici često ima jednoličan, gumiran izgled, što nekim ljudima vizuelno smeta.

Iskustva ljudi koji su uveli ove zavese u spavaće ili dečije sobe su uglavnom izuzetno pozitivna, posebno među onima koji rade u noćnim smenama pa moraju da spavaju tokom dana, kao i među roditeljima male dece.

Međutim, tu je i jedna neočekivana nuspojava - pošto u sobi vlada potpuni mrak, ujutru je mnogo teže probuditi se bez alarma jer organizam nema prirodan signal da je svanulo. Zato mnogi preporučuju da, uz ove zavese, koristite i pametne budilnike koji simuliraju izlazak sunca.

Prilikom kupovine i samog postavljanja, postoji nekoliko ključnih detalja na koje morate obratiti posebnu pažnju kako ne biste uzalud bacili novac. Pre svega, uvek proverite deklaraciju i testirajte tkaninu pod jakim svetlom u radnji; ako kroz nju vidite obrise prstiju ili sijalice, to nije pravi blackout. Kada merite prozor, zavesa mora biti znatno šira i duža od samog stakla na prozoru.