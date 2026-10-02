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Muškarac iz Alto Pusterije ostao bez više od milion dinara, odnonso 10.000 evra nakon što ga je prevario čovek kome je najviše verovao - lični vozač i "desna ruka", koji mu je krišom koristio kreditnu karticu za desetine transakcija. Prevara je otkrivena tek kada su počele da pristižu sumnjive uplate i podizanja gotovine.

Karabinjeri iz San Kandida pokrenuli su istragu nakon prijave oštećenog, muškarca iz Alto Pusterije, koji je shvatio da mu sa računa nestaje novac. Ispostavilo se da je njegov 58-godišnji vozač, inače osoba od poverenja, neprimetno došao u posed kreditne kartice i koristio je kao da je njegova.

Ukupna šteta skoro 10.000 evra!

Prema nalazima istrage, osumnjičeni je obavio oko 30 neovlašćenih transakcija, od dopuna Postepay kartica, do podizanja gotovine u trafikama, bankama i poštama u San Kandido i Dobiaču. Ukupna šteta procenjena je na skoro 10.000 evra.

Carabinjeri su ga identifikovali i prijavili u redovnoj proceduri, a slučaj je uzburkao javnost upravo zato što je prevarant imao status "osobe od poverenja" u domaćinstvu svoje žrtve.

Osoba drži pune šake novčanica po 100 evra
Foto: Shutterstock

Upozorenje Karabinjera građanima

Posle otkrivanja prevare, policija je uputila posebno upozorenje građanima da nikada ne ostavljaju kartice bez nadzora i da ne dele PIN i pristupne kodove ni sa kim, pa ni sa osobama od potpunog poverenja.

"Elektronski načini plaćanja su bezbedni samo onoliko koliko se sami prema njima odgovorno ponašamo", poručili su Carabinjeri, pozivajući ljude da povremeno proveravaju izvod i odmah prijave svaku sumnjivu transakciju.

Kurir.rs/ Blic.rs

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