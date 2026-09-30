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Golf je i dalje najpopularniji među kupcima polovnih automobila u Srbiji, dok je Tojota Korola (Toyota Corolla) najprodavaniji automobil među domaćim kupcima novih automobila, izjavio je Petar Veličković sa portala Polovni automobili.

Veličković ističe da je slika jasna kada su pitanju polovni automobili imajući u vidu da dominiraju evropski, a pre svega nemački proizvođači.

- Zaključno sa krajem avgusta, prodato je nešto manje od 8.000 golfova, pričamo o modelima svih generacija. Na drugom mestu su pasat i polo sa oko 2.500 prodatih automobila - rekao je Veličković.

On ističe da su domaći kupci spremni da izdvoje između 5.000 i 10.000 evra za kupovinu automobila.

- Ponuda je široka, zaista ima veliki broj automobila koji mogu da se nađu, a nisu preterano stari. Sve manji broj ljudi se odlučuje i kaže da im je dovoljno 3.000 ili 5.000 evra za kupovinu polovnjaka. Razlog je pre svega što smo od kovida pa nadalje imali i rast cena polovnih automobila, a sve je teže naći pouzdan auto - kaže Veličković.

Foto: SofikoS/Shutterstock

Napominje da bi kupci trebalo da imaju u vidu i troškove koji slede nakon same kupovine automobila. U pitanju su troškovi registracije, potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora.

- Kupovina automobila se ne završava onog trenutka kad platimo automobil i isplatimo kupoprodajnu cenu. Često je potrebno uraditi mali servis, neke dodatne popravke na automobilu, kako bismo mogli što bezbrižnije da ga vozimo. Tu su ponekad i troškovi nabavke, recimo, zimskih guma. Činjenica je da nema neke univerzalne cifre koja se savetuju ljudima da ostave sa strane, ali i da ne treba uložiti poslednji dinar u kupovinu automobila - napomenuo je Veličković.

On dodaje i da su ljudi spremni da izdvoje veću sumu novca od prvobitno planirane ukoliko to donosi veći stepen sigurnosti.

- Kada smo pitali ljude šta vam je najvažnije kad birate polovni automobil, da li je to cena, kilometraža, potrošnja goriva, blizu polovine ispitanika je reklo: tehnička ispravnost i servisna istorija. Dakle, poruka je jasna: ljudi traže sigurnost - kazao je on.

Veličković navodi da bi kupci prilikom kupovine automobila trebalo da vode računa i o poreklu vozila, kilometraži i dokumentaciji.