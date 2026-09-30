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Zajednički dimnjak ne pripada vlasniku stana kroz čiji zid prolazi niti samo stanarima koji trenutno koriste peći. Kada služi zgradi ili većem broju stanova, predstavlja zajednički deo o čijem održavanju odlučuje stambena zajednica.

To znači da upravnik organizuje kontrolu i čišćenje, dok vlasnik pojedinačnog stana ne sme samostalno da otvara novi priključak ili priključi peć bez provere dimovodnog kanala. Pogrešan priključak može izazvati povratak dima, prodor ugljen-monoksida ili požar u dimnjaku.

Zajednički dimnjak održava stambena zajednica

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada navodi dimnjake i kanale za provetravanje među zajedničkim građevinskim elementima zgrade. Zbog toga kontrola, čišćenje i potrebna sanacija nisu privatna stvar samo jednog stanara.

Skupština stambene zajednice donosi program održavanja i odluku o radovima, dok upravnik organizuje njihovo sprovođenje. On kontaktira nadležnu dimničarsku službu i obezbeđuje pristup krovu, tavanu i otvorima za čišćenje.

Trošak redovnog održavanja snose vlasnici posebnih delova zgrade prema pravilima o finansiranju stambene zajednice. Tačan način naplate može zavisiti od odluke zgrade, lokalnog propisa i cenovnika pružaoca dimničarske usluge. Zbog toga ne treba unapred tvrditi da se svaki račun deli isključivo po kvadraturi ili jednako po stanu.

Vlasnik koji ne koristi peć ne može samo da odbije plaćanje

Stanari često smatraju da čišćenje treba da plate samo vlasnici priključenih peći. Međutim, zajednički dimnjak ostaje deo zgrade i kada neki stanovi trenutno ne koriste svoje priključke.

Vlasnik stana učestvuje u održavanju zajedničkih delova bez obzira na to koliko ih lično koristi. Isto pravilo važi za krov, fasadu ili zajedničke instalacije. Drugačija situacija postoji kada dimovodna cev ili uređaj služe isključivo jednom stanu i ne predstavljaju zajednički deo. Njih održava i popravlja vlasnik tog stana.

Foto: Shuterrstock

Ako lokalna dimničarska služba uslugu naplaćuje neposredno evidentiranim korisnicima ložišta, primenjuje se njen cenovnik i lokalna odluka. To ipak ne oslobađa stambenu zajednicu obaveze da održava samu zajedničku konstrukciju dimnjaka.

Dimnjak ne bi trebalo čistiti u sopstvenoj režiji

Prema Zakonu o komunalnim delatnostima, dimničarske usluge obuhvataju kontrolu i čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, pregled novih ili dograđenih sistema i druge stručne provere. Posao obavlja komunalno preduzeće ili drugi pružalac koji ispunjava propisane uslove.

Učestalost čišćenja nije jednaka u celoj zemlji. Gradovi i opštine svojim odlukama uređuju način pružanja dimničarskih usluga, a potrebna dinamika zavisi od goriva, vrste uređaja i intenziteta korišćenja.

Upravnik zato pred sezonu treba da proveri ko je lokalno nadležan i kada je poslednji put izvršena kontrola. Pozivanje bilo kog majstora koji poseduje četku nije zamena za propisanu dimničarsku uslugu.

Zajednički dimnjak ne sme samostalno da se probija

Vlasnik stana ne stiče pravo na priključak samo zato što dimnjak prolazi kroz njegov zid ili što u prostoriji postoji stari zazidani otvor. Kanal može pripadati drugoj vertikali, već imati priključen uređaj ili biti neodgovarajući za novu peć.

Pošto je zajednički dimnjak zajednički deo, vlasnik ne sme bez odluke stambene zajednice da ga buši, proširuje ili menja. Saglasnost zgrade, međutim, nije potvrda da je priključak tehnički bezbedan.

Pre radova treba utvrditi prohodnost, zaptivenost, presek i visinu kanala, broj postojećih priključaka, odgovarajuću vrstu goriva i mogućnost pravilnog dovoda vazduha u prostoriju. Peć i dimnjak moraju biti međusobno usklađeni prema projektu, tehničkim pravilima i uputstvu proizvođača.

Ko sme da priključi peć

Peć treba da priključi stručno lice osposobljeno za tu vrstu uređaja i goriva, nakon pregleda dimovodnog kanala. Dimničarska služba proverava stanje i podobnost dimnjaka, dok samo povezivanje izvodi odgovarajući stručni izvođač.

Kod gasnih uređaja primenjuju se dodatni uslovi distributera, a radove izvode ovlašćena lica. Dimnjačarski pregled ne zamenjuje saglasnosti i provere koje se zahtevaju za gasne instalacije.

Ako novi priključak zahteva otvor, cev ili sanaciju koja služi samo jednom stanu, trošak po pravilu snosi vlasnik koji radove traži. Ako pregled pokaže da je zajednički dimnjak oštećen i opasan za celu zgradu, njegovu sanaciju organizuje i finansira stambena zajednica.