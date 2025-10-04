Slušaj vest

Sa početkom grejne sezone, dimnjačari imaju pune ruke posla. Posao je fizički zahtevan i traži zdravstvenu sposobnost za rad na visini.

Prema Dejanu Lončariću, dimnjake u privatnim kućama treba čistiti jednom do dva puta godišnje, dok se kod sagorevanja čvrstih ili tečnih goriva preporučuje mesečno čišćenje tokom sezone. Gasni dimnjaci kontrolišu se 1-2 puta godišnje, a rizični i do 4 puta. Neodržavani dimnjaci mogu izazvati požare i trovanja ugljen-monoksidom.

Čest problem su vlasnici koji samovoljno zatvaraju dimnjake, što može dovesti do ulaska dimnih gasova u stanove. Dimnjak se nikada ne sme zatvarati bez saglasnosti svih stanara. Ako korisnik odbije dimničara, može platiti kaznu.

Cena izlaska dimničara iznosi 7-30 evra, a njihove plate se kreću od 1.200 do 1.500 evra. Zbog manjka radnika, posao je lako pronaći. Za školovanje je potrebna osnovna škola, lekarsko uverenje i trogodišnje stručno obrazovanje.

Dimničar čisti i kontroliše dimnjake, peći i kotlove, proverava ispravnost i izdaje izveštaje. Posao zahteva fizičku spremnost, dobar vid, spretnost, ravnotežu i emocionalnu stabilnost.

