Grejanje na drva ove zime će biti najisplativije

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 kvadrata na 20 stepeni u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji).

Najjeftinije grejanje na drva

Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2025/2026. (prema cenama polovinom septembra 2025.) imaće domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 6.430 dinara po m3) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%, koštaće 53.000 dinara.

Značajno veće troškove, 87.500 dinara, će imati domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 9.000 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti. U odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta su veće do 2%.

Domaćinstva koja koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo, imaće troškove od 76.000 dinara, što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 17%.

Grejanje na gas košta kao i lane

Troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone su isti kao i prethodne, iznose 59.500 dinara što je za samo 6.500 dinara skuplje od najpovoljnijeg grejanja korišćenjem drveta.

Agencija za energetiku objavila računicu troškova za grejnu sezonou 2025./2026. godinu Foto: Printscreen/Agencija za energetiku

Troškovi grejanja na ugalj će iznositi 77.700 dinara i ostali su na nivou troškova iz prethodne godine. Domaćinstva koja koriste propan butan gas moraju izdvojiti oko 172.000 dinara što je za oko 4% više nego prethodne godine.

Grejanje na struju skuplje 25%

Troškovi grejanja električnom energijom su u odnosu na prethodnu godinu uvećani za oko 25%.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 102.700, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za oko 40%, tako da oni iznose 142.000 dinara.

Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti preko 250.000 dinara za električnu energiju i to je prema trenutnim cenama najskuplji vid grejanja o ovoj grejnoj sezoni.