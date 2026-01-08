Slušaj vest

Izvršni direktor Sektora održavanja puteva prvog i drugog reda Puteva Srbije Zoran Stojisavljević izjavio je danas da se saobraćaj na svim putevima u Srbiji odvija normalno, ali usporeno, što je, kako kaže, normalno za zimske ulove i dodao da najveći problem prave vozači koji ne poštuju ograničenja brzine preporučena za uslove snega i leda na kolovozu.

Stojisavljević je rekao da su putarske ekipe i mehanizacija angažovani na terenu 100 odsto.

- Imamo 815 kamiona snegočistača i putarskih vozila koja izlaze na teren sa ljudima i imamo 338 građevinskih mašina koji su angažovani na održavanju puteva u zimskom periodu, a ima 2.380 radnika angažovanih u jednoj smeni - naveo je Stojisavljević.

Kada je reč o materijalima kojima se posipa sneg, istakao je da Putevi Srbije raspolažu sa dovolnim količinama soli i rizli i dodao da je za ovu zimsku sezonu pribavljeno 78.000 tona soli, od čeka je do sada potrošeno 35.000 tona soli.

- Svi putevi su nam prohodni i saobraćaj se odvija u svom režimu. Nigde nema kritične situacije, ali snega ima više od Kruševca prema Beogradu, od Despotovca ka Beogradu, u Vojvodini, Sremu, zapadnoj Srbiji, Valjevu, na Divčibarima - rekao je Stojisavljević.

U Beogradu palo oko 20 centimetara snega Foto: Beograd.rs

Napomenuo je da su jako niske temperature i da se sneg koji pada zadržava na površini, a da je situaciju dodatno otežala ledena kiša koja je pala pre dva dana, jer se formirala ledena pokorica preko koje je napadao sneg.

- Ima snega na kolovozu do pet centimetara što znači da može saobraćaj da se normalno odvija uz normalno ograničenje brzine do 60 kilometara na sat. Do sad nismo imali nikakve probleme, saobraćaj se odvija usporeno zbog zimskih uslova - naveo je Stojisavljević.

Napomenuo je da se putevi održavaju prema tri priortieta.

- Prvi prioritet su autoputevi, motoputevi i putevi prvog B reda i prilazni putevi zimskim turističkim centrima i banjama. To moramo da obezbedimo i to se održava uredno i permanentno. U principu su svi putevi prohodni i svi su putevi pripremljeni za redovno odvijanje saobraćaja u zimskim uslovima - kazao je Stojisavljević.