Kako dodaju, visina isplate šteta po osnovu insolventnosti turističkih agencija kreće se do osigurane sume, koja prati limit utvrđen zakonom.

Kako iz turističke inspekcije u odgovoru objašnjavaju, to znači da nova agencija ne može da organizuje turistička putovanja, jer ne poseduje licencu i garanciju putovanja, već može da bude samo posrednik.

To i čine, jer je utvrđeno da Barcino travel nastupa kao posrednik u prodaji turističkih putovanja, čiji je organizator „PRIMAPLUS“ iz Niša.

- Zvanično je ono bio Barcino turs koji je propao, a sada je ovo Barcino travel, praktično novo pravno lice, ali isti je vlasnik u pitanju, isti čovek vodi priču - ukazuje on.

Gavrilović tvrdi da to što je agencija propala, može da se desi svakome, ali da je pitanje kako se on u toj situaciji ponaša.

Gavrilović upozorava i na to da se i dalje koristi logo i čak ime Barcino turs, odnosno logo i ime firme koja je ugašena.

- Sada nude aranžmane koji su nešto povoljniji nego inače. Da li on to radi svesno da bi privukao ljude, čak i ako posluje sa nekim gubitkom ili je neka zavrzalama, ja ne znam. Ali smo upozorili ljude da vode računa, upravo zbog njihovog lošeg istorijata - poručuje on.