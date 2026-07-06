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Grčka je već godinama jedna od omiljenih destinacija građana Srbije, pa se neki odlučuju da kupe nekretninu u toj zemlji. Zainteresovani su za stanove, apartmane i kuće. Upućeni kažu da kupovina nekretnina u Grčkoj nije komplikovana za one koji za to imaju novac, ali i ističu da treba obratiti pažnju na mnoge detalje.

Najpopularnije su nekretnine na Halkidikiju, Solunu i Olimpijskoj regiji, a prvi korak je odabrati nekretninu.

Posrednik u prometu i zakupu nekretnina Ervin Pašanović naglašava da treba obratiti pažnju posebno na lokalne takse, grčke takse, porez, održavanje, komunalnu opremljenost.

- To sve zavisi od regiona i od mesta u kome se nekretnina nalazi. Ono što bih ja preporučio svima je da odu i provedu nekoliko dana u nekretnini koju bi želeli da kupe, da upoznaju komšije i lokalno stanovništvo, da vide kako se osećaju posle tih par dana - rekao je on.

Prema njegovim rečima, postoji nekoliko srpskih agencija koje prodaju nekretnine u Grčkoj i mogu da preporuče zainteresovane za kupovinu svojim kolegama iz Grčke.

- Oni mogu da ih dočekaju i pokažu im ponudu, a u međuvremenu da im pošalju neke informacije na mejl u odnosu na njihove parametre - dodaje on.

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Najvažniji korak za one koji nameravaju da kupe nekretninu u Grčkoj je angažovanje advokata.

- Ako kupujete nekretninu, morate da imate svog advokata i svog agenta za nekretnine. To sve morate u Grčkoj da regulišete kako sutra ne biste imali neke probleme da li ste nešto platili ili niste - rekao je naš sagovornik.

Prema rečima Pašanovića, kupovina nekretnine može olakšati dobijanje boravišne dozvole u Grčkoj.

Kakve su cene i šta pokazuje računica

Da su trenutno cene nekretnina u Grčkoj prilično povoljne kaže Pašanović.

Pašanović navodi da mogu da se nađu nekretnine od 1.200 evra po kvadratu pa naviše.

- Cenu određuje blizina mora, pogled, da li je veće ili manje mesto. U Solunu su sad cene nekretnine od 1.600 do 2.500, 3.000 evra po kvadratnom metru. U manjim mestima cene su niže, ali ukoliko su nekretnine baš na obali mora, onda cene mogu da budu i više - rekao je on.

Potencijalni kupci bi trebalo da imaju u vidu da su nekretnine na moru uglavnom aktivne u letnjem periodu.

- U zimskom periodu su ta mesta prilično pusta, uglavnom radnje, kafići ne rade, osim u Solunu i Paraliji i većim mestima. Sve zavisi od toga šta žele - da li mesto gde će da provedu svake godine po mesec, dva ili žele da kupe nekretninu kao investiciju - rekao je Pašanović.

Investicioni kupci moraju da vide koliko je sigurno da će naći kompaniju za održavanje nekretnine, prihvat turista i rešavanje komunalnih problema.

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Za njih je preporuka kupovina nekretnine u Solunu.

- Pored toga što je turistički centar, Solun je univerzitetski centar i veliki grad koji ima preko milion stanovnika. Tu je veća verovatnoća izdavanja tokom cele godine. Manji je prinos na mesečnom nivou od stana na dan, ali s druge strane imate sigurnog zakupca. Ja bih se lično uvek pre opredelio za tako nešto - rekao je Pašanović.

On kaže da je nekoliko njegovih drugova kupilo nekretninu u Grčkoj.