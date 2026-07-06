Stigla nova pravila za automobile: Evo šta od danas mora da ima svaki novi auto u EU
Evropska komisija saopštila je da od 7. jula 2026. godine na snagu stupaju nova pravila o bezbednosti vozila, prema kojima svi novi putnički automobili i kombiji koji se plasiraju na tržište Evropske unije moraju da budu opremljeni dodatnim sistemima zaštite vozača, putnika i pešaka.
Kako navode iz Evropske komisije, cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća.
Koji sistemi postaju obavezni?
Prema novim pravilima, svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:
- napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pešake i bicikliste
- sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača
- poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbednosti u saobraćaju
- nove bezbednosne testove za istrošene gume
- proširenu površinu bezbednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pešacima u slučaju sudara
Cilj je manje poginulih i povređenih na putevima
Iz Evropske komisije ističu da razvoj tehnologije omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća, posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pešaka i biciklista.
Nova pravila deo su šire evropske strategije unapređenja bezbednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.
Kurir Biznis/Blic