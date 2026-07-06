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Evropska komisija saopštila je da od 7. jula 2026. godine na snagu stupaju nova pravila o bezbednosti vozila, prema kojima svi novi putnički automobili i kombiji koji se plasiraju na tržište Evropske unije moraju da budu opremljeni dodatnim sistemima zaštite vozača, putnika i pešaka.

Kako navode iz Evropske komisije, cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

Koji sistemi postaju obavezni?

Prema novim pravilima, svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:

napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pešake i bicikliste

sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača

poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbednosti u saobraćaju

nove bezbednosne testove za istrošene gume

proširenu površinu bezbednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pešacima u slučaju sudara Cilj je manje poginulih i povređenih na putevima

Iz Evropske komisije ističu da razvoj tehnologije omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća, posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pešaka i biciklista.

Nova pravila deo su šire evropske strategije unapređenja bezbednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.