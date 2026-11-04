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Nova Teslina funkcija Emergency Drive Away osmišljena je kako bi vozačima u SAD omogućila da u hitnim situacijama brzo napuste Supercharger stanicu, čak i ako prethodno nisu isključili kabl za punjenje.

Ipak, kompanija upozorava da njena upotreba može da ošteti i automobil i punjač.

Prvi snimak slučajnog aktiviranja funkcije pojavio se na društvenim mrežama. Incident se dogodio u Ostinu tokom vikenda održavanja trke Formule 1, piše CarScoops.

Vozač Modela 3 pritiskao je opcije na centralnom ekranu, nakon čega je automobil krenuo dok je kabl još bio priključen.

Vozilo je prešlo svega nekoliko metara pre nego što se zaustavilo, ali je u tom trenutku otkinulo kabl punjača. Kada je shvatio šta se dogodilo, vozač je izašao iz automobila i uhvatio se za glavu, vidno uznemiren zbog greške.

Snimak je na Redditu objavio korisnik Džošalander, koji je naveo da je incident video oko šest sati ujutru, dok se i sam punio na susednom mestu.

Prema njegovim rečima, vozač je delovao iscrpljeno i činilo se da nije pažljivo pročitao upozorenja na ekranu pre nego što je potvrdio aktivaciju funkcije.

Tesla upozorava da namerna zloupotreba ove opcije može da dovede do dodatnih troškova. Popravka Superchargera može da košta i do 25.000 dolara, dok automobil mora da ode u servis radi provere i eventualne popravke priključka za punjenje.

Korisnici na društvenim mrežama smatraju da bi Tesla trebalo da uvede dodatna upozorenja, poput crvenog ekrana i glasnog zvučnog signala, kako bi smanjila mogućnost slučajnog aktiviranja.

Funkcija je razvijena nakon pucnjave u Tvin Folsu, u Ajdahu, 1. avgusta 2026. godine, kada su među metama bili i ljudi koji su punili svoje automobile na Tesla stanicama.