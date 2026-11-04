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Bidigital naložbe, matična kompanija Grupe Big Bang, dogovorila je sa osnivačem i direktorom Gigatrona Vladanom Jankovićem kupovinu 100 odsto udela u ovoj srpskoj kompaniji. Grupa Big Bang i najveći srpski trgovac potrošačkom elektronikom Gigatron tako ulaze u strateško partnerstvo.

Povezivanjem Big Banga i Gigatrona nastaje grupa sa više od 550 miliona evra godišnjih prihoda, više od 90 fizičkih i pet internet prodavnica, kao i više od 1.700 zaposlenih u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Transakciju još moraju da odobre nadležna tela za zaštitu konkurencije, a kao deo dogovora Janković će postati i suvlasnik grupe Bidigital.

Bidigital grupa u 2025. ostvarila više od 350 miliona evra prihoda

Grupa Bidigital naložbe, koja je u većinskom vlasništvu alternativnog investicionog fonda Advance Capital Partners AIS II i koja, pored Big Banga, obuhvata i distributersku kompaniju Big Partner i hrvatskog trgovca Sancta Domenica, ostvarila je u 2025. godini nešto više od 350 miliona evra prihoda, gotovo četvrtinu više nego 2023. godine.

Grupa u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini ima 26 prodavnica sa više od 15.000 kvadratnih metara prodajnog prostora i 720 zaposlenih. Gigatron je prošle godine ostvario oko 190 miliona evra prihoda, a danas ima više od 1.000 zaposlenih i 70 prodavnica u 35 gradova Srbije, sa više od 20.000 kvadratnih metara prodajnog prostora. Digitalni i omnichannel kanali danas čine već oko polovine poslovanja Grupe Big Bang, dok Gigatron putem interneta ostvaruje približno četvrtinu prodaje.

"Gigatron je od samo jedne prodavnice površine 25 kvadratnih metara za nešto više od dve decenije izrastao u najvećeg trgovca potrošačkom elektronikom u Srbiji. Sa Vladanom Jankovićem i njegovim timom imamo veoma sličan pogled na dalji razvoj industrije, a obe grupe veliki naglasak stavljaju na digitalizaciju, povezivanje internet i fizičke trgovine, kao i pružanje vrhunskog korisničkog iskustva.

Veći obim poslovanja i intenzivnija saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima omogućiće udruženoj grupi da kupcima na sva četiri tržišta obezbedi još širu ponudu najnovijih proizvoda i brži pristup tehnološkim novitetima.

Big Bang će sa Gigatronom značajno ojačati svoju poziciju na srpskom tržištu jer između dve grupe vidimo brojne sinergije u prodaji kroz sve prodajne kanale, nabavci i daljem tehnološkom razvoju.

Big Bang i Gigatron već su značajno ulagali u razvoj informacionih sistema koji omogućavaju odlično korisničko iskustvo u internet prodaji i prodavnicama. Sada će dve kompanije moći da udruže snage i povežu svoje informacione sisteme, čime će kupcima pružati još bolju uslugu“, rekao je Uroš Mesojedec, generalni direktor Big Banga.

Janković ostaje na čelu Gigatrona

Vladan Janković ističe da će Gigatron sa Big Bangom ući u sledeću fazu razvoja.

"Tokom 23 godine izgradili smo uspešnu kompaniju koja danas posluje širom Srbije, pri čemu smo posebnu pažnju posvećivali razvoju zaposlenih. Više od 90 odsto naših menadžera karijeru u Gigatronu započelo je kao prodavci, a ulaskom u najveću regionalnu grupu dodatno će se povećati mogućnosti za njihov dalji profesionalni razvoj.

"Istovremeno ćemo moći još brže da razvijamo internet prodaju, proširimo naš prodajni asortiman i uvedemo u poslovanje neka uspešna rešenja Big Banga. Uveren sam da ćemo zajedno moći da postignemo još mnogo više, kako za naše kupce tako i za zaposlene", istakao je Vladan Janković, koji će nakon zaključenja posla ostati direktor Gigatrona, a u grupi Bidigital biće zadužen i za poslovanje izvan EU, kao i za iskorišćavanje sinergija među kompanijama u grupi.

Cilj je 780 miliona evra prihoda do 2030. godine

Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partnersa i direktor kompanije Bidigital naložbe, naglašava da je Big Bang odličan primer uspešne regionalne priče.

"Kada smo 2018. godine počeli da razvijamo kompaniju, Big Bang je ostvarivao nešto više od 100 miliona evra prihoda i bio je pre svega klasičan trgovac sa fizičkim prodavnicama. Danas je vodeći regionalni igrač koji je digitalizaciju i širenje na nova tržišta postavio u središte svoje strategije.

"Nakon strateškog partnerstva sa hrvatskim trgovcem Sancta Domenica, povezivanje sa Gigatronom predstavlja sledeći važan korak na tom putu. Do 2030. godine udružena grupa trebalo bi da ostvari oko 780 miliona evra prihoda, a veliki potencijal za dalji rast vidimo i na tržištima regiona Adriatic, na kojima danas još nismo prisutni“, rekao je Aleš Škerlak.