Proglašen automobil godine u Nemačkoj: Ovaj model pobedio čak i luksuzne favorite, a evo šta ga je izdvojilo!
- Volkswagen ID. Polo proglašen je za nemački automobil godine, nakon pobede u Budget klasi i završnog trijumfa nad pet finalista.
- U finalu je pobedio modele Kia PV5, Mercedes-Benz GLC, Xpeng X9 i Hyundai Ioniq 6 N, a žiri je činilo 47 automobilskih novinara.
Nagradu za Nemački automobil godine (GCOTY) osvojio je električni "Nemac" - Volkswagen ID. Polo.
Električni naslednik naširoko voljenog Pola prvo je osvojio nagradu za "Budget" segment, odnosno za klasu automobila jeftinijih od 25.000 evra, a zatim je odneo i konačnu pobedu.
Bez toga da ulazimo da li je u nagrađivanju bilo malo pristrasnosti jer je u pitanju nemačka marka, reći ćemo samo da je u žiriju bilo 47 nemačkih i međunarodnih automobilskih novinara, kao i da je ID. Polo u konačnoj bici potukao modele Kia PV5, Mercedes-Benz GLC, Xpeng X9 i Hyundai Ioniq 6 N.
Tomas Šafer, predsednik uprave Volkswagena, rekao je da "ID Polodonosi električnu pokretljivost onde gde i treba da ima najveći efekat - u svakodnevnom životu ljudi".
O samoj nagradi oglasio se i šef dizajna u Volkswagenu, Andreas Mint, koji je na Instagramu za ID. Polo napisao da su "želeli da stvore pravi Volkswagen, sa jasnim dizajnom, prepoznatljivošću i karakterom".
Što se tiče ostalih pobednika po kategorijama, lista izgleda ovako:
Compact (25.000-40.000 evra) - Kia PV5
Premium (40.000-70.000 evra) - Mercedes-Benz GLC
Luxury (iznad 70.000 evra) - Xpeng X9
Performance - Hyundai Ioniq 6 N
Posebne kategorije
Odnos cene i kvaliteta - Geely E2
Najbolji spoljni dizajn - Renault Twingo
Najbolji enterijer - BMW iX3
Najbolji pogonski sklop - Porsche 911 Turbo S
Porodični automobil - Škoda Peaq
Nagradu za istaknutu osobu u industriji za 2027. godinu osvojio je Klaus Celmer, šef kompanije Škoda.
Kurir Biznis/B92