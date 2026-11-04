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Nagradu za Nemački automobil godine (GCOTY) osvojio je električni "Nemac" - Volkswagen ID. Polo.

Električni naslednik naširoko voljenog Pola prvo je osvojio nagradu za "Budget" segment, odnosno za klasu automobila jeftinijih od 25.000 evra, a zatim je odneo i konačnu pobedu.

Bez toga da ulazimo da li je u nagrađivanju bilo malo pristrasnosti jer je u pitanju nemačka marka, reći ćemo samo da je u žiriju bilo 47 nemačkih i međunarodnih automobilskih novinara, kao i da je ID. Polo u konačnoj bici potukao modele Kia PV5, Mercedes-Benz GLC, Xpeng X9 i Hyundai Ioniq 6 N.

Tomas Šafer, predsednik uprave Volkswagena, rekao je da "ID Polodonosi električnu pokretljivost onde gde i treba da ima najveći efekat - u svakodnevnom životu ljudi".

O samoj nagradi oglasio se i šef dizajna u Volkswagenu, Andreas Mint, koji je na Instagramu za ID. Polo napisao da su "želeli da stvore pravi Volkswagen, sa jasnim dizajnom, prepoznatljivošću i karakterom".

Što se tiče ostalih pobednika po kategorijama, lista izgleda ovako:

Compact (25.000-40.000 evra) - Kia PV5

Premium (40.000-70.000 evra) - Mercedes-Benz GLC

Luxury (iznad 70.000 evra) - Xpeng X9

Performance - Hyundai Ioniq 6 N

Posebne kategorije

Odnos cene i kvaliteta - Geely E2

Najbolji spoljni dizajn - Renault Twingo

Najbolji enterijer - BMW iX3

Najbolji pogonski sklop - Porsche 911 Turbo S

Porodični automobil - Škoda Peaq

Nagradu za istaknutu osobu u industriji za 2027. godinu osvojio je Klaus Celmer, šef kompanije Škoda.