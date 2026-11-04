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Od pada režima u Srbiji Alta banka nije povukla depozit iz jedne crnogorske banke u kojoj ga ima. Istovremeno, od 26. oktobra, odnosno dan nakon parlamentarnih izbora u susjednoj državi, do 31. oktobra zabilježena je samo jedna transakcija veća od 50.000 eura iz Alta banke Beograd ka jednoj od crnogorskih banaka... Zaključno sa 31. oktobrom iz Crne Gore je, preko devet banaka, izvršeno 58 transakcija većih od 50.000 eura na račune u Alta banci.

U desetomjesečnom periodu (od 1. januara do 31. oktobra 2026. godine) realizovano je ukupno 58 pojedinačnih transakcija u iznosima većim od 50.000 eura. Ove transakcije su realizovane iz 9 od 11 crnogorskih banaka”, kazali su.

To su “Vijestima” odgovorili iz Centralne banke Crne Gore, napominjući da su detaljniji podaci o pojedinačnim transakcijama klijenata kreditnih institucija zaštićeni zakonskim odredbama o bankarskoj tajni i da nisu u mogućnosti da javno saopštavaju ili potvrđuju detalje takvih transakcija, uključujući njihove iznose i podatke o učesnicima.

Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela je dozvolu za rad Alta banci, a tri dana kasnije uhapšen je vlasnik te kreditne institucije Davor Macura.

Prethodno, Macura je 14. oktobra vraćen s podgoričkog aerodroma i zabranjeno mu je da ulazi u Crnu Goru iz razloga nacionalne bezbjednosti.

“Vijesti” su 21. oktobra objavile da su dugogodišnje istrage poslovnih aktivnosti tog vlasnika “Alta Pay Grupe”, predsjednika Upravnog odbora Alta banke i mreže s njim povezanih kompanija, pokazale jasne obrasce koji ukazuju na sumnjive finansijske tokove, političku i kriminalnu povezanost i prikrivene oblike ekonomskog uticaja.

Dan kasnije objelodanjeno je da je, istog dana kada su crnogorske bezbjednosne službe uskratile gostoprimstvo Macuri, republikanski kongresmen Džo Vilson uputio državnom sekretaru Marku Rubiju zahtjev da Sjedinjene Američke Draže uvedu sankcije njemu i još trojici biznismena iz Srbije, bliskih doskorašnjoj vlasti. Na listi predloga za sankcionisanje osim Macure su Ivan Bošnjak i Stojan Vujko iz kompanije Milenijum tim i Željko Mitrović sa televizije Pink.