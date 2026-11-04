Slušaj vest

Nakon propasti Alta banke i hapšenja Davora Macure koji je vlasniki firme Alta ritejl koja je sredinom septembra kupila Ideju, Merkator i Rodu, oglasili su se iz Idea marketa.Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

"Menadžment kompanije IDEA MARKETI održao je sastanak sa predstavnicima dobavljača, čije učešće čini više od 50% ukupnog prometa kompanije, sa ciljem razmatranja aktuelnih okolnosti na tržištu i definisanja zajedničkih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja.

Tokom sastanka potvrđena je puna podrška ključnih dobavljača kompaniji IDEA MARKETI, kao i njihova spremnost da doprinesu očuvanju kontinuiteta snabdevanja maloprodajne mreže i redovnoj dostupnosti proizvoda našim potrošačima.

IDEA MARKETI, kao kompanija koja zapošljava više od 6.500 ljudi, svoju odgovornost vidi ne samo u očuvanju stabilnog poslovanja, već i u sigurnosti radnih mesta, zaštiti interesa zaposlenih i njihovih porodica, kao i u očuvanju poverenja potrošača i poslovnih partnera.

Uz podršku svojih dobavljača, menadžment kompanije preduzima sve neophodne aktivnosti usmerene na očuvanje finansijske stabilnosti, kontinuiteta poslovanja i redovnog snabdevanja svih maloprodajnih objekata.

Zahvaljujemo se našim dobavljačima na iskazanoj podršci, poverenju, solidarnosti i odgovornom partnerskom odnosu. Istovremeno, pozivamo sve učesnike na tržištu da u aktuelnim okolnostima postupaju odgovorno i konstruktivno, imajući u vidu zajednički interes očuvanja stabilnosti tržišta i nesmetanog snabdevanja građana.

Našim potrošačima poručujemo da ostajemo posvećeni njihovim svakodnevnim potrebama i da su očuvanje redovnog snabdevanja i dostupnosti proizvoda u našim prodavnicama među našim najvažnijim prioritetima.

Verujemo da se kroz otvoren dijalog, međusobno razumevanje i konstruktivnu saradnju svih relevantnih učesnika, uz odgovarajuću institucionalnu podršku, mogu pronaći održiva rešenja koja će doprineti očuvanju stabilnosti poslovanja kompanije IDEA MARKETI, zaštiti interesa njenih zaposlenih, poslovnih partnera i potrošača, ali i stabilnosti šireg lanca snabdevanja i domaće privrede.

Naš prioritet ostaje nepromenjen - da budemo pouzdan partner našim potrošačima, zaposlenima i dobavljačima, da očuvamo kontinuitet poslovanja i nastavimo da odgovorno doprinosimo stabilnosti tržišta i privrede Srbije", piše u saopštenju ove kompanije.