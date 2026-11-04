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Kako za Biznis Kurir objašnjava advokat Milica Nicović, Alta ritejl je zasebno preduzeće u čijem vlasničkom udelu nije učestvovala Alta banka.

Nema ličnog bankrota, ali...

- Alta ritejl je vlasnik Idee, Merkatora i Rode i njegov osnivač je, prema javno dostupnim podacima, Davor Macura. To što je on i vlasnik Alta banke, koja je zatvorena, pravno ne znači da će odgovarati ličnom imovinom, a i kod nas ne postoji institucija ličnog bankrota. Stečajnu masu čini imovina Alta banke, a ne imovina Davora Macure. Međutim, od toga postoji izuzeće, poput instituta probijanja pravne ličnosti, kada bi Macura mogao da eventualno, nakon sprovedenog postupka, ukoliko se utvrdi njegova odgovornost, odgovara i ličnom imovinom za dugove Alta banke, ali to je još uvek jako daleko. Imovinu Alta banke u povezanim licima bi mogao eventualno da čini samo udeo ove banke u tim privrednim društvima, što u slučaju Alta ritejla ne postoji. To znači da povezana privredna preduzeća u kojima ne postoji imovina Alta banke ne mogu biti deo stečajne mase ove banke - objasnila je Milica Nicović.

Foto: Zorana Jevtic/News1

Međutim problem u poslovanju Idee, Merkatora i Rode može nastati ukoliko su oni imali novčana sredstva na računima kod Alta banke koji su sada pod kontrolom Agencije za osiguranje depozita do okončanja stečajnog postupka jer se ta sredstva neće isplaćivati do okončanja stečaja.

Nisu u blokadi

Prema podacima iz Agencije za privredne registre (APR) Alta ritejl, koji je osnovan 24. marta 2026, trenutno nije u blokadi, nema dugovanja i za sada je aktivno preduzeće.

Podsećamo, Alta ritejl kupio je sredinom septembra od hrvatske Fortenove grupe Ideu, Merkator i Rodu. Kako je potvrđeno Biznis Kuriru u Fortenova grupi, prodaja je potpuno zaokružena i završena 12. oktobra 2026. godine.

Transakcija je obuhvatila i kupoprodaju još četiri društva Fortenova grupe čije je poslovanje vezano za maloprodajne aktivnosti u Srbiji - Enna Fruit Grocka Beograd (dobavljač voća i povrća), Superkartica Beograd (program vernosti), M-Profil SPV Beograd (nekretnine), mStart Business Solutions Beograd (IT rešenja), objavila je Fortenova grupa.

Prema podacima sa zvaničnog sajta kompanije, prodajna mreža Idee pokriva više od 80 gradova i mesta u Srbiji i obuhvata više od 300 prodavnica na dobrim lokacijama u centru velikih gradova, 33 Roda marketa i dva Merkator hipermarketa, jedan u Beogradu i drugi u Čačku.

Investitori bez prava na depozit, samo fondovi

Oduzimanje dozvole za rad Alta banci odrazilo se na vrednost investicionih jedinica pet fondova Vista Rica i Intesa Invest. Najveći pad zabeležen je kod fondova Vista Rica Invest (vrednost investicione jedinice 22,61 odsto), Vista Rica Origin (21,48 odsto) i Vista Rica Corporate (17,96 odsto).

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

Dva fonda Intesa Investa zabeležila su korekcije od 0,84 odsto (Intesa Invest Cash Dinar) i 1,17 odsto (Intesa Invest Cash Euro), dok oba društva navode da se otkup investicionih jedinica nastavlja bez zastoja. Intesa Invest je promenio banku depozitara za tri fonda, a od 3. novembra uplate se obavljaju preko NLB banke. Ulaganja u fondove nisu osigurana kao bankarski depoziti. To znači da nemaju nemaju pravo na isplatu od Agencije za osiguranje depozita po osnovu investicionih jedinica. Poverioci banke su sami fondovi, a potraživanja u njihovo ime ostvaruju društva za upravljanje.