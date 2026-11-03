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Oduzimanje dozvole za rad Alta banci odrazilo se na vrednost investicionih jedinica pet fondova kojima upravljaju društva Vista Rica i Intesa Invest, a najveći pad zabeležen je kod fondova Vista Rica, objavio je danas Nedeljnik.Do promena je došlo, kako se navodi, nakon što je Narodna banka Srbije (NBS) 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci, a Komisija za hartije od vrednosti 2. novembra naložila da se potraživanja fondova po osnovu depozita u toj banci, do dobijanja zvaničnih informacija o njenoj imovini, u obračunu neto vrednosti imovine iskažu kao potpuno obezvređena.

Kod društva Vista Rica korekcija je pogodila fondove Vista Rica Invest (vrednost investicione jedinice 22,61 odsto), Vista Rica Origin (21,48 odsto) i Vista Rica Corporate (17,96 odsto).

Korekcije

Navedeno je da su dva fonda Intesa Investa zabeležila korekcije od 0,84 odsto ( Intesa Invest Cash Dinar) i 1,17 odsto ( Intesa Invest Cash Euro za 1,17 odsto), kao i da je Intesa Invest istovremeno promenio banku depozitara za tri fonda, dok oba društva navode da se otkup investicionih jedinica nastavlja bez zastoja.

Preostali fondovi oba društva, prema njihovim navodima, nisu imali depozite u Alta banci i nisu bili obuhvaćeni ovom korekcijom, piše Nedeljnik.

Kako se navodi, privremeno obezvređivanje depozita ne znači da su fondovi definitivno izgubili novac niti da su se odrekli potraživanja, i Vista Rica i Intesa Invest najavljuju da će u ime fondova prijaviti potraživanja u stečajnom postupku.

- Fondovi ostaju poverioci Alta banke u punom iznosu, a DZU 'Vista Rica' ad Beograd će u njihovo ime prijaviti potraživanja u stečajnom postupku. Iznos i rok naplate trenutno nije moguće predvideti - navode iz Vista Rice.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

Intesa Invest, takođe potvrđuje da će prijaviti potraživanja u ime fondova, uz napomenu da će svaki eventualno naplaćeni iznos biti uključen u imovinu fonda i odraziti se na vrednost investicione jedinice.

To znači, kako je navedeno, da eventualna naplata neće automatski biti isplaćena investitorima koji su u međuvremenu prodali svoje jedinice, već će povećati imovinu fonda i uticati na vrednost jedinica u trenutku kada bude uključena u obračun.

Intesa Invest je, kako se navodi, promenio banku depozitara za fondove Cash Euro, Comfort Euro i Global Balanced, odnosno od 3. novembra kupovina investicionih jedinica tih fondova obavljaće se preko računa u NLB banci.

Za fondove Comfort Euro i Global Balanced nove instrukcije odnose se na uplate u dinarima i evrima, a za Cash Euro na uplate u evrima. Promene će automatski biti sprovedene prilikom kupovine putem Banca Intesa Mobi aplikacije, dok klijenti koji uplate obavljaju samostalno treba da koriste nove instrukcije.

Kako je preneo Nedeljnik, oba društva navode da fondovi posluju redovno i da se izdavanje i otkup investicionih jedinica nastavljaju bez zastoja.

Pravo na isplatu

Iz Vista Rice podsetili su da je zakonski rok za isplatu otkupa kod njihovih otvorenih alternativnih investicionih fondova sa javnom ponudom najviše sedam radnih dana od prijema urednog zahteva, dok Intesa Invest navodi da je rok za isplatu do pet radnih dana, dok se isplata po pravilu obavlja narednog radnog dana.

Ulaganje u investicione fondove nije isto što i bankarski depozit i nije obuhvaćeno osiguranjem depozita, piše Nedeljnik.

Članovi fondova nisu deponenti Alta banke i nemaju pravo na isplatu od Agencije za osiguranje depozita po osnovu investicionih jedinica. Poverioci banke su sami fondovi, a potraživanja u njihovo ime ostvaruju društva za upravljanje.