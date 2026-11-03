Elektroprivreda Srbije isključila je rano jutros napajanje električnom energijom u fabrici "Zastava kovačnica“ u Kragujevcu , usled neizmirenih dugovanja za utrošenu struju.

Svih 220 zaposlenih upućeno je na plaćeno odsustvo , uz naknadu od 60 odsto zarade , zbog obustave snabdevanja električnom energijom , prenosi RINA.

Sindikat ASNS ranije je ukazivao na problem, apelujući na Elektrodistribuciju Kragujevac da spreči obustavu isporuke električne energije.

- Ugovor o rezervnom snabdevanju električnom energijom, koji 'Zastava kovačnica' ima sa EPS Snabdevanjem, ističe 31. oktobra, zbog čega je zatraženo produženje roka za najmanje mesec dana kako bi se pronašlo rešenje za reprogram dugovanja - navodi se, između ostalog, u apelu koji je ASNS uputio EDS Kragujevac.