Promocija Ekspa na World Travel Marketu: TOS predstavlja turističku ponudu Srbije na međunarodnom sajmu u Londonu
- TOS nastupa na sajmu World Travel Market u Londonu do 5. novembra i predstavlja turističku ponudu Srbije sa lokalnim i regionalnim partnerima.
- Poseban akcenat je na EXPO 2027, uz razgovore o programima koji bi spojili posetu izložbi, boravak u Beogradu i obilazak drugih destinacija u Srbiji.
Turistička organizacija Srbije (TOS) započela je danas nastup na međunarodnom sajmu turizma „World Travel Market” (WTM), koji se održava do 5. novembra u Londonu. Zajedno sa lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama i predstavnicima domaće turističke privrede, TOS predstavlja ponudu Srbije, sa ciljem privlačenja novih turista i unapređenja međunarodne saradnje.
Poseban akcenat biće na izložbi „EXPO 2027”, kao prilici za privlačenje novih gostiju i predstavljanje turističke ponude Srbije široj međunarodnoj publici. Sa partnerima će se razgovarati o kreiranju programa koji će, uz posetu izložbi i boravak u Beogradu, obuhvatiti i obilazak drugih destinacija širom Srbije.
Na nacionalnom štandu promovišu se gradovi i regije Srbije, planinski i banjski centri, kulturno nasleđe, gastronomija i ponuda za aktivan odmor u prirodi. Tokom sajma, predstavnici TOS-a razgovaraće sa međunarodnim turističkim kompanijama, digitalnim platformama i medijima o zajedničkim promotivnim aktivnostima i većoj zastupljenosti destinacija Srbije u ponudi organizatora putovanja na britanskom i drugim međunarodnim tržištima.
Ove aktivnosti usmerene su na nastavak rasta dolazaka i noćenja inostranih gostiju. Prema poslednjim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu od januara do septembra 2026. godine, ostvareno je više od 1,91 milion dolazaka inostranih turista, što je za šest odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su njihova noćenja porasla za sedam odsto. Ukupno je u Srbiji zabeleženo više od 3,57 miliona dolazaka turista, uz rast od sedam odsto.
Učešćem na jednom od najznačajnijih svetskih poslovnih događaja u turizmu, TOS nastavlja da jača međunarodnu prepoznatljivost Srbije i podržava domaću turističku privredu u uspostavljanju novih partnerstava.
Biznis Kurir