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Turistička organizacija Srbije (TOS) započela je danas nastup na međunarodnom sajmu turizma „World Travel Market” (WTM), koji se održava do 5. novembra u Londonu. Zajedno sa lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama i predstavnicima domaće turističke privrede, TOS predstavlja ponudu Srbije, sa ciljem privlačenja novih turista i unapređenja međunarodne saradnje.

Poseban akcenat biće na izložbi „EXPO 2027”, kao prilici za privlačenje novih gostiju i predstavljanje turističke ponude Srbije široj međunarodnoj publici. Sa partnerima će se razgovarati o kreiranju programa koji će, uz posetu izložbi i boravak u Beogradu, obuhvatiti i obilazak drugih destinacija širom Srbije.

Sajam turizma u Londonu Foto: Tos

Na nacionalnom štandu promovišu se gradovi i regije Srbije, planinski i banjski centri, kulturno nasleđe, gastronomija i ponuda za aktivan odmor u prirodi. Tokom sajma, predstavnici TOS-a razgovaraće sa međunarodnim turističkim kompanijama, digitalnim platformama i medijima o zajedničkim promotivnim aktivnostima i većoj zastupljenosti destinacija Srbije u ponudi organizatora putovanja na britanskom i drugim međunarodnim tržištima.

Sajam turizma u Londonu Foto: Tos

Ove aktivnosti usmerene su na nastavak rasta dolazaka i noćenja inostranih gostiju. Prema poslednjim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu od januara do septembra 2026. godine, ostvareno je više od 1,91 milion dolazaka inostranih turista, što je za šest odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su njihova noćenja porasla za sedam odsto. Ukupno je u Srbiji zabeleženo više od 3,57 miliona dolazaka turista, uz rast od sedam odsto.

Učešćem na jednom od najznačajnijih svetskih poslovnih događaja u turizmu, TOS nastavlja da jača međunarodnu prepoznatljivost Srbije i podržava domaću turističku privredu u uspostavljanju novih partnerstava.