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Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović predstavila je aktivnosti TOS-a i mogućnosti za razvoj turizma u susret izložbi „EXPO 2027“ na Drugom kongresu hotelijera i restoratera Srbije „Play for Hospitality 2.0“, u organizaciji Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES, čime je zaokružen ovogodišnji nastup na petom sajmu „Wine Vision by Open Balkan“.

Govoreći na otvaranju kongresa, kroz prezentaciju „U susret 2027“, Labović je istakla značaj saradnje turističkog sektora kako bi interesovanje za izložbu donelo dugoročne koristi destinacijama širom Srbije.

Tokom sajma, održanog od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu, TOS je, inače, nastupao na zajedničkom štandu sa Albanijom i Severnom Makedonijom, predstavljajući turističku ponudu Srbije i mogućnosti povezivanja destinacija regiona kroz vino, gastronomiju i autentična iskustva.

Marija Labović TOS Foto: Nemanja Ladar

Završnog dana sajma, u prostoru „EXPO Playground”, u fokusu su bile pripreme turističke privrede za ovu međunarodnu izložbu. Labović je naglasila da međunarodnu pažnju koju donosi izložba treba iskoristiti za duži boravak gostiju, posete različitim krajevima Srbije i razvoj turizma i nakon njenog završetka.

-„EXPO“ je za nas ogromna prilika da posetiocima pokažemo celu Srbiju, podstaknemo ih da obiđu što više destinacija i pružimo im mnogo razloga da ostanu duže. Naš glavni cilj je da imamo zadovoljne turiste koji će duže boraviti, više trošiti i ponovo se vratiti u Srbiju. Zato, uz kontinuirane promotivne aktivnosti sa timom „EXPO 2027“, radimo i sa lokalnim turističkim organizacijama kako bi destinacije bile spremne da ponude nova iskustva, doživljaje i kvalitetne sadržaje - istakla je Labović.

Marija Labović TOS Foto: Nemanja Ladar

U okviru prezentacije predstavljene su promotivne aktivnosti TOS-a na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i povezivanje domaće turističke privrede sa inostranim organizatorima putovanja. Poseban akcenat stavljen je na razvoj programa koji posetu izložbi povezuju sa obilascima različitih destinacija u Srbiji, kako bi koristi od ovog događaja osetila turistička privreda širom zemlje.

Nastupom na Petoj Vinskoj viziji TOS je povezao promociju vinskog i gastronomskog turizma sa regionalnom saradnjom i pripremama za „EXPO 2027“.