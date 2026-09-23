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Šesnaesti Turistički forum Srbije okupio je predstavnike turističkih organizacija iz cele zemlje, institucija i turističke privrede, sa ciljem da se kroz razmenu znanja i iskustava dodatno unaprede razvoj, pozicioniranje i promocija Srbije kao turističke destinacije. Centralni konferencijski program, održan danas u Kragujevcu, bio je posvećen EXPO 2027, novim digitalnim platformama, strateškim pravcima razvoja turizma i praktičnoj primeni veštačke inteligencije.

Forum se održava od 22. do 24. septembra u organizaciji Turističke organizacije Srbije (TOS), uz podršku domaćina - Grada Kragujevca i Gradske turističke organizacije Kragujevac. Program je prilika za razmenu iskustava, povezivanje partnera i upoznavanje sa turističkim potencijalima Kragujevca i Šumadije.

Otvarajući Forum, direktorka TOS-a Marija Labović istakla je da novi strateški okvir treba pretočiti u konkretan rad i povezati nacionalne ciljeve sa potrebama i mogućnostima svakog kraja zemlje. Ona je istakla da je praćenje novih trendova neophodno za nastavak pozitivnih rezultata.

Foto: Nenad Borisavljević

- Digitalna agenda i veštačka inteligencija za nas nisu budućnost, već sadašnjost. Promene u navikama turista brže su nego ikada, zbog čega moramo da prihvatimo nove tehnologije i iskoristimo ih da Srbija bude konkurentna i digitalno vidljiva destinacija, ne gubeći autentičnost po kojoj se razlikujemo. EXPO 2027 je velika prilika da, kroz dobru povezanost svih učesnika i kvalitetne programe, gostima predstavimo destinacije širom Srbije i ponudimo im autentično iskustvo - poručila je Labović.

Pomoćnica ministra turizma i omladine Višnja Rakić ukazala je na značaj zajedničkog delovanja institucija, turističkih organizacija i privrede.

- Turistički forum je mesto na kojem sumiramo rezultate ostvarene između dva okupljanja, ali i zajedno stvaramo viziju narednih koraka, kako bismo turizam Srbije, koji danas živi 365 dana u godini, podigli na još viši nivo - rekla je Rakić.

Poseban deo programa bio je posvećen konceptu “Srpske kuće”, koji je predstavila specijalna savetnica u Kabinetu predsednika Vlade za integralni razvoj Maja Bojović.

- Srpska kuća će tokom 93 dana trajanja EXPO 2027, kroz digitalne i muzejske sadržaje, tematske nedelje i turističke pakete, predstaviti svaki deo Srbije i posetiocima ponuditi mogućnost da, osim Beograda, upoznaju destinacije širom zemlje - istakla je Bojović.

Dobrodošlicu učesnicima uputila je i direktorka TO Kragujevac Mirjana Milenković, naglasivši da grad i čitava Šumadija imaju ozbiljne potencijale za dalji turistički razvoj.

- Na nama je da stvaramo nove razloge za dolaske i da ovaj Forum bude mesto na kojem će nastati nove ideje, partnerstva i turističke priče - poručila je Milenković.

Posebna pažnja bila je posvećena Strategiji razvoja turizma Republike Srbije i Strategijskom marketing planu turizma za period 2026–2030, kao i ulozi lokalnih turističkih organizacija u njihovom sprovođenju. Završni panel predstavio je praktične mogućnosti primene veštačke inteligencije u planiranju putovanja, upravljanju informacijama i promociji destinacija.