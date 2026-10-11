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U Beogradu su danas u okviru sajma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" dodeljene nagrade za najbolja vina, a među dobitnicima su vinarija Zvonko Bogdan, vinarija Aleksić i vinarija Jović. Na ovogodišnje takmičenje prijavljeno je 800 uzoroka vina, a najbolja vina izabrao je međunarodni stručni žiri.

Nagradu za najbolje internacionalno belo vino dobila je vinarija Zvonko Bogdan. Nagradu za najbolje internacionalno crveno vino dobila je vinarija Aleksić, a nagradu za autohtono crveno vino vinarija Jović.

U kategoriji slatkih vina nagradu je dobila vinarija Bikicki. Nagradu za najbolje vino u izboru (Best in Show) za Srbiju dobila je vinarija Đurđevića Legat. Nagradu najbolje vino u izboru (Best in Show) za Albaniju je dobila je vinarija Kantina Fani (Winery Fani).

Vinski ekspert Igor Luković izjavio je da kvalitet vina iz Srbije i regiona raste iz godine u godinu, ističući da su domaće, lokalne, regionalne i autohtone sorte po ocenama sve bliže poznatim internacionalnim sortama.

1/10 Vidi galeriju Sajam vina u Beogradu od 10. do 12. oktobra Foto: Marko Karović

Luković je ukazao i na stručnost članova ovogodišnjeg žirija, koji čine međunarodni eksperti, a neki od njih su nosioci titule Master of Wine i Master Sommelier.

Dodao je da su i ostale međunarodne, domaće i regionalne sudije ugledni stručnjaci koji godinama ocenjuju vina na najcenjenijim međunarodnim vinskim takmičenjima.

Okupljenima se obratila i Kerolajn Gilbi, jedna od najpoznatijih vinskih eksperata, koja je istakla da su ovogodišnja izložena vina bila sjajna.

Sajam "Vinska vizija Otvorenog Balkana" počeo je juče u Beogradu i traje do 12. oktobra. Tokom trodnevne manifestacije pod kupolama Beogradskog sajma svoja najbolja vina i rakije predstaviće 550 izlagača iz više od 30 zemalja.

Kupci i prodavci iz 45 država učestvovali su na sajmu, a zakazano je i više od 2.000 poslovnih sastanaka B2B.