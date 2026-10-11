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Međunarodni sajam vina, hrane i rakije "Vinska vizija Otvorenog Balkana" (Wine Vision by Open Balkan), koji se po peti put održava u Beogradu od 10. do 12. oktobra, predstavlja mnogo više od manifestacije posvećene vinu. Zahvaljujući viziji jednog od osnivača i pokretača ovog sajma, doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Beograd je postao vinski centar sveta.

"Vinska vizija" u Beogradu je već prepoznata kao jedna od najvažnijih vinskih fešti u Evropi, a ove godine se održava pod sloganom "Jedno mesto. Ceo svet" i okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja sveta.

Kvalitet ispred kvaniteta

Sajam je juče otvorila operska pevačica Ljubica Vraneš.

- Imali smo najposebnije otvaranje ovog sajma. Više ne možemo da rastemo kvantitativno, jer je sajam prostorno ograničen, ali možemo kvalitetno, i to je ono što radimo - rekao je programski direktor sajma i vinski ekspert Igor Luković, koji je istakao da je sajam u poslednjih pet godina stigao od vizije do realizacije.

Cena ulaznice 1.200 dinara "Vinska vizija Otvorenog Balkana" održava se na Beogradskom sajmu u halama 1, 1A, 2, 3, 3A i 4. Sajam je za posetioce otvoren od 12 do 20 časova, a cena ulaznice je 1.200 dinara. Karte se mogu kupiti onlajn ili na šalterima sajma.

1/8 Vidi galeriju Najbolji su došli u Beograd Foto: Marko Karović

Da je "Vinska vizija Otvorenog Balkana" respektabilna manifestacija, govori podatak da se od prošle godine vinski stručnjaci sami javljaju sa željom da dođu i učestvuju na sajmu.

- Vinski eksperti su ovo prepoznali kao jedan od najvažnijih i najznačajnijih vinskih sajmova u Evropi, što on zapravo i jeste ne samo po brojevima već i po sadržaju, po onome što on nudi, ali i načinu kako predstavlja domaću i regionalnu vinsku scenu - kazao je Luković i naglasio da je ove godine sajam popunjen do poslednjeg mesta za svega nekoliko dana.

Saradnja vlade tri zemlje

Sajam organizuju vlade tri zemlje osnivači inicijative Otvoreni Balkan - Srbije, Severne Makedonije i Albanije, za poslovne susrete je zadužen PKS, dok je zvanični domaćin manifestacije Beogradski sajam uz podršku resornih ministarstva.

Foto: Marko Karović

Svečanom otvaranju na Beogradskom sajmu prisustvovali su ministri u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović, Dragan Glamočić, Dejan Vuk Stanković, Nenad Popović, Novica Tončev, Nikola Selaković, Zoran Gajić, Nemanja Starović, Nenad Vujić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik PKS Marko Čadež, kao i jedan od najuticajnijih vinskih kritičara u svetu Džejms Sakling.

Najbolje na jednom mestu - 550 izlagača iz više od 30 zemalja sveta - Više od 2.000 sastanaka i dogovora s distributerima iz 45 država

- "Vinska vizija" je jedini vinski sajam na Zapadnom Balkanu koji nosi prestižni međunarodni sertifikat "UFI Approved Event" Svetske asocijacije sajamske industrije

- Više od 800 vina ocenjivaće se za vinski trofej Otvorenog Balkana

- 26 međunarodnih sudija iz 18 zemljama, među kojima je šest nosilaca titule Master of Wine, ocenjivaće ova vina, a fokus je na kvalitetu i autentičnosti vina i sorti

- 17 stručnih masterklasova biće održano tokom tri dana, a vodiće ih 22 predavača iz 14 zemalja, uključujući predavanja slavnog vinskog kritičara Džejmsa Saklinga

1/10 Vidi galeriju Sajam vina traje od 10. do 12. oktobra u Beogradu Foto: Marko Karović

Sajam je bio i prilika za druženje, ali i sticanje poslovnih kontakata, razmene ideja i naravno uživanja u degistaciji vrhunskih vina. Kada zakoračite u bilo koju od sajamskih hala dočekaće vas zaista neverovatan prizor - od vrhunskih italijanskih i francuskih vina do onih pristiglih iz Južne Afrike ili Kine.

Najbolje što postoji

Zvanični podaci o tome koje je pojedinačno vino najskuplje nije objavljeno, ali najveću pažnju, kako po cenama, tako i po ukusu, privukli su italijanski vinski klasici na svom ogromnom štandu (ITA/ICE), gde se na masterklasovima toče prestižna vina poput "amarone dela valpoličela", "brunelo di montalčino" i čuvena "super toskanska" vina iz regije Bolđeri Superiore. Tu su, naravno, i Francuzi sa svojim čuvenim vinima iz najpoznatijih svetskih vinskih regija Bordoa i Šampanje, vrhunska španska vina, kao i arhivska vina iz Gruzije i mađarskog Tokaja.

Srpski prvoligaši

- Srpska ponuda na sajmu ove godine je prvoligaška. Sve šampion do šampiona. Naša vina po kvalitetu danas stoje uz slavna vina iz slavnih vinskih regija, odakle god da vam to padne na pamet. Dakle, i Francuska, i Italija, Amerika, Australija. Najkvalitetnija srpska vina, ona premijum, danas pokazuju sve ono što pokazuju velika vina širom sveta - rekao je vinski ekspert Igor Luković.

Foto: Marko Karović

Regionalna gastronomija

Poseban segment i ove godine je manifestacija "Fud vižn", posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu, a koju je otvorio ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Tokom trajanja sajma posetioci će imati priliku da prate takmičenja kuvara, uparivanje hrane i vina, masterklasove... Za sve ljubitelje dobrog zalogaja i odličnih vina biće zanimljiv gastro-teatar, u kome će restorani i hoteli pripremati jela pred publikom, povezujući veštinu kuvanja, priče o namirnicama i uživanje za stolom.