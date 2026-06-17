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Istraživači su otkrili da su drevne loze u Kjantiju, italijanskom regionu poznatom po odličnim crvenim vinima, davale belo grožđe. DNK analize pokazale su i da su poljoprivredne mreže unutar Rimskog carstva možda doprinele standardizaciji proizvodnje vina kakvu poznajemo danas.

DNK izdvojena iz semenki grožđa starih 2.000 godina, pronađenih u drevnim bunarima u Toskani, omogućila je naučnicima da rekonstruišu najobimniju genetsku mapu razvoja loze na jednom lokalitetu.

Nalazi su pokazali da su vinogradi iz rimskog doba bili deo sofisticirane poljoprivredne mreže carstva, koja je možda uticala na razvoj savremenog vinarstva.

Istraživanje, koje su predvodili naučnici sa Univerziteta u Jorku, takođe je utvrdilo da je u Kjantiju, oblasti Toskane danas poznatoj po crvenom sanđoveze vinu, nekada dominiralo belo grožđe.

Naučnici su do otkrića došli na lokalitetu Cetamura del Kjanti, arheološkom nalazištu na brdu koje je bilo dom Etruraca pre dolaska Rimljana, a kasnije i srednjovekovnih Italijana. Ljudi koji su tu živeli između 300. godine pre nove ere i 300. godine nove ere bacali su semenke grožđa u duboke bunare, gde su one očuvane u mulju, u sredini bez kiseonika.

- Sekvencionirali smo DNK iz 80 semenki i otkrili izuzetnu priču o kontinuitetu. Većina analiziranih semenki pripadala je jednoj identičnoj sorti koja je direktno prenošena sa Etruraca na Rimljane i održavana vekovima - rekla je dr Oja Inanli, koautorka studije sa Univerziteta u Jorku.

Foto: Ž.M./Kurir

Prema njenim rečima, pronađeni materijal i savremene metode omogućili su naučnicima da odu korak dalje u genetskoj analizi i utvrde boju drevnog grožđa. "Markeri su pokazali da je ova dominantna, dugovečna loza davala bele bobice", precizirala je dr Inanli.

Veća učestalost belog grožđa bila je iznenađenje za istraživače.

- Istraživanja našeg tima dodaju važno poglavlje u istoriju vina u vinogradarskom regionu Kjanti. Kakvo prijatno iznenađenje je saznanje da je danas svetski poznatom crvenom vinu zapravo prethodilo belo vino koje je vekovima negovano i održavano u etrursko i rimsko doba - istakla je Nensi de Grumond, profesorka Univerziteta Floride, koji od 1973. godine sprovodi iskopavanja u toj italijanskoj oblasti.

Nakon rimskog osvajanja naselja, na lokalitetu se pojavljuju nove sorte grožđa, što verovatno ukazuje na uvođenje loza iz drugih delova carstva, pokazali su rezultati studije.

Genetska analiza je takođe otkrila da je dominantna loza oblasti bila blisko povezana sa dve drevne semenke grožđa ranije pronađene na jugu Francuske.

Istraživači ističu da ovo predstavlja biološki dokaz dugih poljoprivrednih mreža unutar Rimskog carstva, koje su možda doprinele standardizaciji proizvodnje vina kakvu poznajemo danas.