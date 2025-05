Rikardo Kotarela je izgradio karijeru kao jedan od najvažnijih vinskih konsultanata i prozvođača u Italiji i nedavno je izabran za predsednika italijanske asocijacije enologa po peti put. U aprilu ove godine dobio je medalju "Master of the Italian Wine Art" od premijerke Italije Đorđe Meloni .

Naveo je da sada "vidi volju u Gruziji, u Srbiji, na celom Balkanu da se osloni na prošlost, ali da je prenese i u sadašnjost — uz tehnologiju, strast, odlučnost i preduzetništvo". U suprotnom, to, prema njegovim rečima, postaje igra, "a vino nije igra, to je obaveza: ekonomska, kapitalna, moralna, suštinska i više od toga, i kao takvo zahteva karakter, snagu, uverenje, kroz vino se vidi nešto što izražava vašu ličnost, povezujući je s prošlošću".

Dodao je da je "to i razlog zbog koga se i on upušta u izuzetne stvari".

- Ova avantura u Srbiji za mene je fantastična iz više razloga: prvo, zato što je to prvi put da se upuštam u rad u ovoj zemlji. Ali postoji jedan glavni razlog — Srbija i balkanske zemlje su otac i majka vina. Vino je rođeno ovde. Ne u Italiji, ne u Francuskoj — ovde. Ovo je povratak korenima od strane proizvođača - rekao je Kotarela. Po njegovom mišljenju "vino je to sredstvo koje prenosi sadašnjost u prošlost i prošlost u sadašnjost". To je, kako je kazao, "razmena kultura, osećanja, jer svako u svom dedi, pradedi ili pretku vidi povezanost sa zemljom, to je povratak precima, rodbini kojih više nema".