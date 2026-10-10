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Turistička organizacija Srbije (TOS) i italijanska organizacija EPLI (Ente Pro Loco Italiane) potpisali su danas protokol o saradnji na Petom Međunarodnom sajmu vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan).

Saradnja će se odnositi na međusobnu promociju turističke ponude a dokument su potpisali direktorka TOS Marija Labović i predsednik EPLI-ja Paskvale Ćurleo, a prisustvovao je i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Labović je izrazila zadovoljstvo zbog buduće saradnje sa tom asocijacijom turističke privrede iz Italije, i istakla da je organizacija EPLI vrlo aktivna, naročito u manje poznatim regijama Italije.

- U tom smislu vidimo našu priliku za dalje širenje i još veći broj turista koje možemo da očekujemo iz Italije, s obzirom na to da imamo nacionalnog prevoznika Er Srbiju, koji nas povezuje sa čak 10 gradova u Italiji, i da imamo oko 150.000 noćenja turista iz Italije godišnje. Vidimo tu prostor za dodatno povećanje - rekla je Labović.

Ćurleo je istakao da potpisani protokol podrazumeva osnaživanje turističke razmene između dve zemlje.

- Italija promoviše turizam preko asocijacija u samim mestima, što mi zovemo 'pro loko'. Te asocijacije nalaze se u svim italijanskim opštinama, a mi ćemo vremenom imati dodatni razvoj saradnje sa vašom turističkom organizacijom - rekao je Ćurleo.

On je naveo da je EPLI na raspolaganju srpskoj vladi i izrazio nadu da će Italija zahvaljujući ovom sporazumu imati više turista iz Srbije, kao i da će u Srbiju dolaziti više italijanskih turista.

Ambasador EPLI u Srbiji Gaetano Paolilo sa juga je Italije i živi u Srbiji već 26 godina.

On je u šali kazao da naše dve zemlje razdvaja more, a spaja vino i dodao da je na ovogodišnjoj Vinskoj viziji ima posetilaca i iz Italije.

Paolilo je rekao da saradnja sa organizacijom EPLI otvara za Srbiju nove mogućnosti.

- Otvaraju se velike mogućnosti saradnje, naročito u polju turizma i kulture, između Srbije i Italije. EPLI je sedište u Rimu, ima potpisan sporazum sa najvećim italijanskim ministarstvom, i učestvuje često u evropskim projektima - rekao je on.

Peti Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan) otvoren je danas u Beogradu i do 12. oktobra, pod sloganom "Jedno mesto. Ceo svet", okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja.

Na jednom od najvećih i najznačajnijih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi učestvuju kupci i prodavci iz 45 država koji su zakazali više od 2.000 poslovnih sastanaka (B2B).

Sajam okuplja proizvođače, distributere, profesionalne kupce, stručnjake i ljubitelje vina iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta.