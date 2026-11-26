Slušaj vest

Na policama supermarketa sve je više proizvoda trgovačkih robnih marki, koji su često jeftiniji od poznatih brendova. Međutim, kada kupci pogledaju deklaraciju, neretko umesto imena proizvođača pronađu samo naziv trgovinskog lanca i oznaku „Proizvedeno u Srbiji“. Zašto je potrošačima uskraćena informacija o tome ko zaista proizvodi hranu koju kupuju?

Veliki trgovinski lanci uglavnom nemaju sopstvene fabrike, već angažuju proizvođače koji za njih izrađuju proizvode pod posebnom robnom markom. Tako ista fabrika može da proizvodi keks, testeninu, mlečne proizvode ili mesne prerađevine pod sopstvenim imenom, ali i za nekoliko različitih trgovinskih lanaca.

Međutim, prema istraživanju Kamatice, kupci često nemaju mogućnost da utvrde da li proizvodi koje vide na policama dolaze iz iste fabrike.

Zakon omogućava da ime proizvođača ostane nepoznato

Prema članu 8 Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, na deklaraciji je obavezno navesti naziv i sedište kompanije pod čijim se imenom hrana stavlja u promet. To znači da trgovinski lanac u mnogim slučajevima nije u obavezi da navede ime fabrike koja je proizvela određeni artikal. Dovoljno je da budu navedeni podaci o odgovornom subjektu, uz ostale zakonom propisane informacije.

Ipak, prema Zakonu o bezbednosti hrane, trgovci moraju da obezbede sledljivost proizvoda, odnosno da poseduju podatke o svojim dobavljačima i učine ih dostupnim nadležnim organima. Praktično, država može da utvrdi ko je proizveo određenu hranu, dok potrošaču taj podatak ne mora da bude dostupan na ambalaži.

Zašto trgovcima odgovara da ne otkrivaju proizvođače?

Nenavođenje imena proizvođača trgovinskim lancima može da donese brojne poslovne prednosti. Pre svega, analiza Kamatice pokazuje da trgovci mogu da menjaju dobavljače, a da zadrže istu robnu marku. Kupac tako može godinama da kupuje proizvod istog naziva, a da ne zna da li je u međuvremenu promenjen proizvođač. Osim toga, trgovci na ovaj način mogu da zaštite poslovne odnose sa dobavljačima, ojačaju pregovaračku poziciju i izgrade lojalnost kupaca prema sopstvenom brendu.

Kupcima je, s druge strane, otežano direktno poređenje cena proizvoda koji potencijalno dolaze iz iste fabrike.

Zastupljenost robnih marki

Prema istraživanju Demostata, objavljenom 23. novembra 2026. godine, privatne robne marke imaju značajno mesto u ponudi domaćih trgovinskih lanaca.Udeo trgovačkih marki u analiziranom asortimanu iznosio je:

Lidl - 79,8 odsto

Maxi - 29,4 odsto

Aman - 21,5 odsto

IDEA - 21,2 odsto

Univerexport - 17,5 odsto

Istraživanje Kamatice je obuhvatilo sedam kategorija prehrambenih proizvoda u pet beogradskih prodavnica, pa ovi podaci ne predstavljaju udeo u ukupnoj prodaji trgovinskih lanaca.