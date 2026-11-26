Rat na Bliskom istoku podiže račune Evropljanima: U Britaniji energenti poskupljuju za 26 odsto, evo koliko će plaćati domaćinstva
- Ofgem je podigao gornju granicu cena energenata u Britaniji za 26 odsto, na najviši nivo u gotovo četiri godine, zbog rasta veleprodajnih cena gasa
- Prosečan godišnji račun za struju i gas od januara će iznositi 2.500 evra, što je oko 530 evra više nego do sada
- Poskupljenje će pogoditi oko 20 miliona domaćinstava na promenljivim tarifama i dodatno pojačati inflaciju
Milione domaćinstava u Velikoj Britaniji od januara očekuje značajno povećanje računa za energente, nakon što je regulatorno telo Ofgem podiglo gornju granicu cena za 26 odsto, na najviši nivo u gotovo četiri godine, zbog rasta veleprodajnih cena gasa izazvanog sukobom na Bliskom istoku.
Nova gornja granica iznosiće 2.500 evra godišnje za prosečnu potrošnju električne energije i gasa, što je za 530 evra više u odnosu na prethodno ograničenje koje važi od oktobra do decembra.
Poskupljenje će pogoditi oko 20 miliona domaćinstava koja koriste promenljive tarife i dodatno će opteretiti budžete građana uoči zime.
Očekuje se da će rast cena energenata dodatno podstaći inflaciju, koja je prošlog meseca dostigla najviši nivo u poslednjih godinu dana, delom zbog viših cena goriva.
Generalni direktor Ofgema za tržišta Nil Kenvard rekao je da sukob na Bliskom istoku nastavlja da povećava troškove energenata i da će novo poskupljenje izazvati zabrinutost među brojnim domaćinstvima.
(Tanjug)