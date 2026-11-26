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Milione domaćinstava u Velikoj Britaniji od januara očekuje značajno povećanje računa za energente, nakon što je regulatorno telo Ofgem podiglo gornju granicu cena za 26 odsto, na najviši nivo u gotovo četiri godine, zbog rasta veleprodajnih cena gasa izazvanog sukobom na Bliskom istoku.

Nova gornja granica iznosiće 2.500 evra godišnje za prosečnu potrošnju električne energije i gasa, što je za 530 evra više u odnosu na prethodno ograničenje koje važi od oktobra do decembra.

Poskupljenje će pogoditi oko 20 miliona domaćinstava koja koriste promenljive tarife i dodatno će opteretiti budžete građana uoči zime.

Očekuje se da će rast cena energenata dodatno podstaći inflaciju, koja je prošlog meseca dostigla najviši nivo u poslednjih godinu dana, delom zbog viših cena goriva.

Generalni direktor Ofgema za tržišta Nil Kenvard rekao je da sukob na Bliskom istoku nastavlja da povećava troškove energenata i da će novo poskupljenje izazvati zabrinutost među brojnim domaćinstvima.