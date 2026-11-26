Slušaj vest

Zakonski rok za usvajanje budžeta za narednu godinu ističe 20. decembra, a s obzirom na to da nova vlada još uvek nije formirana, država će, po svemu sudeći, 1. januara preći na privremeno finansiranje. Da je ovaj scenario sve izvesniji, potvrdio je Jovo Bakić, šef poslaničke grupe Studentske liste, koji je rekao da će Srbija najverovatnije ići na privremeno finansiranje čak i ako nova vlada bude izabrana u decembru, jer neće stići da usvoji državni budžet za 2027. godinu u predviđenom roku.

- Pre druge polovine decembra nerealno je očekivati novu vladu. To je najraniji datum kada bi mogla da se formira, ali ni to nije izvesno. Trebalo bi prvo doneti zakon o ministarstvima, pa ćemo tek onda videti za vladu - kazao je Bakić.

Šta će biti sa Ekspom

Ako do 20. decembra ne bude izabrana nova vlada, odluku donosi vlada u tehničkom mandatu, čime se obezbeđuje nastavak finansiranja države od 1. januara 2027. godine. Kako ističu stručnjaci, privremeno finansiranje može da traje najduže šest meseci i neće uticati na isplatu zarada i penzija, država će naplaćivati poreze, ali će postojati ograničenja kad su u pitanju kapitalni projekti, kao i zakonska ograničenja za garancije i nove projektne zajmove.

prof. dr Ljubodrag Savić, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Kako za Biznis Kurir objašnjava Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kapitalni projekti kao što su putevi i infrastruktura mogu da stanu ili da se nastave u manjem obimu u zavisnosti od novca, a jedino što ne sme da stane je Ekspo.

- Čuo sam izjave nekih svojih kolega ekonomista kojima ne mogu da se načudim da bi manja šteta bila da platimo odštetu svim zemljama koje su se prijavile za specijalizovanu izložbu nego da se nastavi dovršetak Ekspa. Da to kaže neko ko se ne razume u ekonomiju pa da razumem, ali da to kaže neko koga uvažavam kao ekonomistu, to može da bude samo politička izjava koja je za mene neshvatljiva. Za mene je neupitno da li će biti Ekspa ili ne, otkazivanje bi bilo ne samo veliki finansijski trošak već i skandal za našu zemlju, koja bi izgledala neozbiljno, ne znam ko bi posle toga sa Srbijom napravio bilo kakav ugovor - rekao je Savić.

Privremeno finansiranje korak po korak - odluku o privremenom finansiranju donosi vlada u tehničkom mandatu ukoliko budžet za 2027. ne bude usvojen do 20. decembra - prvi period obuhvata januar, februar i mart 2027. godine, a može da se produži najkasnije do 30. juna, do kada bi poslanici Skupštine morali da usvoje budžet

- država nastavlja da prikuplja prihode i plaća redovne obaveze kao što su penzije i plate u javnom sektoru tokom privremenog finansiranja

- za prva tri meseca rashodi se planiraju najviše do jedne četvrtine iznosa budžeta iz 2026, ali to ne znači da svaka pojedinačna budžetska stavka automatski dobija tačno četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa

- nema državnih garancija ni novih projektnih zajmova

- postojeći kapitalni projekti mogu imati finansijsko ograničenje ili privremeno biti prekinuti ukoliko nema dovoljno novca

- čim Skupština usvoji budžet, prelazi se na redovan režim finansiranja

1/6 Vidi galeriju EXPO gradilište u Surčinu Foto: Aleksandar Mitrović/Kurir, Marko Karović

On ističe da nije sporna provera finansiranja Ekspa, ali treba sačekati da se izložba završi i onda napraviti posebnu komisiju koja bi ustanovila da li je bilo nenamenskog trošenja sredstava ili ne.

Kako funkcioniše privremeno finansiranje

Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković ne očekuje da bi privremeno finansiranje imalo negativne posledice po privredni rast, jer će se redovne isplate i već započete investicije nastaviti.

- Prvo se donosi odluka o privremenom finansiranju za prva tri meseca, a onda može da se produži za još tri, dakle ukupno šest meseci - objasnila je ona.

Žarkovićeva veruje da bi ovakav način finansiranja trajao najduže do kraja marta naredne godine. Plate u javnom sektoru, penzije i drugi tekući rashodi nastavljaju da se isplaćuju neometano, dok su ograničenja najizraženija kod novih kapitalnih investicija.

- Ne mislim da će to biti promenjeno, upravo zato što se i tokom privremenog finansiranja nastavljaju isplate plata i penzija, koje su važne jer je lična potrošnja značajan deo bruto domaćeg proizvoda - ističe profesorka.

Foto: Shutterstock

Prema njenoj oceni, neće biti zaustavljeni ni projekti koje je prethodna vlada već pokrenula, pa ne očekuje da bi privremeno finansiranje ugrozilo ekonomsku aktivnost u Srbiji.

Najveće promene bi mogle da se odnose na pokretanje novih kapitalnih investicija.

- Ne očekujem da će se ulaziti u neke velike projekte, ne samo tokom prvih šest meseci vlade nego čak ni tokom prve godine. Više pažnje biće posvećeno preispitivanju i reviziji postojećih kapitalnih investicija, uključujući Ekspo - rekla je prof. Žarković za Insajder.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije (PKS) rekao je ranije za Kurir da je privremeno finansiranje predviđena zakonska mera, ali da građani to neće osetiti. Sličnog stava je i politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, koji ističe da privremeno finansiranje ne predstavlja ništa strašno.

Ista situacija pre 20 godina

Srbiji ovo ne bi bilo prvi put da uvodi privremeno finansiranje države. Takva situacija se već desila pre tačno dve decenije. Na prelazu iz 2006. u 2007, upravo zbog parlamentarnih izbora i nemogućnosti da se usvoji budžet za tu godinu, prva uredba o privremenom finansiranju doneta je 21. decembra 2006, a onda je 29. marta produžena za još tri meseca. Tada je prvi put tražena i uvedena mogućnost da se privremeno finansiranje može produžiti za još tri meseca. Tadašnji budžet je usvojen tek 22. juna.