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Građevinarstvo, proizvodnja, logistika, ugostiteljstvo, kao i čišćenje i održavanje objekata, godinama se bore sa hroničnim nedostatkom kadrova, zbog čega je angažovanje stranih radnika postalo neophodno za pojedine kompanije.

Dovođenje stranog radnika, uz zaradu, smeštaj, ishranu, prevoz, opremu i obuku, poslodavca u Srbiji prvog meseca košta oko 2.300 evra, dok se redovni mesečni troškovi nakon toga procenjuju na oko 1.400 evra, pokazuje analiza agencije za zapošljavanje stranaca Friendly HR. Računica je zasnovana na neto plati od 80.000 dinara i pretpostavci da poslodavac snosi sve navedene troškove.

Početni troškovi: dokumentacija, put i agencijska naknada

Prema rečima Davida Antonijevića, direktora agencije Friendly HR, početni troškovi zavise od toga odakle kandidat dolazi, ko plaća put i kakva je podrška potrebna za njegovo zapošljavanje.

- U prikazanom primeru, takozvana viza D, koja stranom radniku omogućava duži boravak i rad u Srbiji (od 90 do 180 dana) košta 50 evra, prevod i overa dokumentacije još 50, dok prosečna cena avionske karte u jednom pravcu iznosi 500, a agencijska naknada još 300 evra. To je ukupno 900 evra - navodi Antonijević za HR Lab Infostud.

Ponekad je potrebno uračunati i iznos od dodatnih 100 evra za početnu opremu za rad i obuku, ali to zavisi od firme do firme.

Agencijska naknada obuhvata pronalaženje i selekciju kandidata, koordinaciju provere njihovih veština, podršku oko dokumentacije, zahteva za vizu i organizacije dolaska. Onda poslodavac bira kandidata i direktno ga zapošljava.

Trošak avionske karte, međutim, ne pada uvek na teret kompanije.

- Prema našem iskustvu, kandidati iz Azije obično sami plaćaju avionsku kartu, dok kandidati iz Afrike uglavnom očekuju da je plati poslodavac - kaže Antonijević.

Ako kartu plaća kandidat, početni budžet u istom primeru smanjuje se za oko 500 evra i, zajedno sa prvim punim mesecom rada i iznosi oko 1.800 evra. Troškovi mogu biti drugačiji i kada je kandidat već u Srbiji, pa je važno da se obaveze poslodavca i radnika jasno utvrde pre početka saradnje.

Mesečni trošak nakon prvog meseca: oko 1.400 evra

Kada radnik počne da radi, najveću redovnu stavku predstavlja zarada. Za neto platu od 80.000 dinara, uz puno radno vreme i bez posebnih poreskih olakšica, poslodavac za zaradu sa porezima i doprinosima izdvaja oko 126.000 dinara, odnosno oko 1.080 evra.

- Za grupni smeštaj sa režijama, u proseku treba planirati 180 evra po osobi, za jedan obrok na poslu po radnom danu oko 100 evra mesečno, a za lokalni prevoz još 40 evra. Ukupan mesečni budžet tako iznosi 1.400 evra.

Ova okvirna računica može da posluži poslodavcima u različitim delatnostima. Iznose treba prilagoditi konkretnoj zaradi, lokaciji, potrebama radnog mesta i dogovorenim uslovima. Na primer, trošak smeštaja zavisi od toga da li kompanija iznajmljuje stan, kuću ili pansion za više zaposlenih, dok organizacija prevoza zavisi od udaljenosti do radnog mesta.

Zašto se konačna ponuda pravi za konkretnog kandidata

Jelena Jevtović, menadžerka za odnose sa javnošću u Uniji poslodavaca Srbije, ističe da troškovi zapošljavanja stranih radnika zavise od konkretnog angažovanja, pa ne postoji jedan iznos koji važi za sve poslodavce.

„Kod masovnijeg angažovanja trošak regrutacije po radniku može biti niži, dok je kod pojedinačnih stručnjaka znatno veći“, objašnjava Jevtović.

troškovi zapošljavanja stranih radnika u Srbiji Foto: Ilustracija

Na početni budžet utiču vizni režim, dostupnost odgovarajućih kandidata, cene letova i uslovi saradnje sa lokalnim partnerima. Antonijević kao primer navodi Filipine, gde uz srpske procedure treba proveriti i lokalna pravila o angažovanju radnika u inostranstvu, verifikaciji ugovora i odobrenju odlaska.

Zato ponuda za poslodavca treba jasno da pokaže koje usluge obuhvata agencijska naknada, ko snosi putne troškove i koje su dozvole i takse potrebne za konkretan postupak. Tako kompanija može da potvrdi ukupan budžet pre nego što započne angažovanje.

Kada početi sa pripremama

Prema iskustvu agencije Friendly HR, za planiranje procesa može se uzeti okvir od oko dva meseca. Jevtović dodaje da postupak od selekcije kandidata do početka rada može trajati od 45 do 60 dana, a za određene države i do 150 dana.

Ceo proces zapošljavanja stranog radnika u Srbiji zavisi od pronalaženja kandidata, prikupljanja dokumentacije, odluka institucija i organizacije putovanja. Zbog toga regrutaciju treba povezati sa planovima poslovanja i datumom kada će kompaniji biti potrebni dodatni zaposleni.

Vreme do dolaska može da se iskoristi za organizaciju smeštaja, pripremu opreme i obuke, kao i izbor osobe koja će radniku pomoći da se uključi u posao. U početku je potrebno predvideti vreme za uvođenje u posao, proveru razumevanja bezbednosnih procedura i svakodnevnu komunikaciju.

Kada se ta podrška unapred organizuje, novi zaposleni lakše se snalazi, a kolege znaju ko je zadužen za njegovo uvođenje u rad.

Iskustvo poslodavca: stabilan tim kao glavni rezultat

Kompanija „Viking Tim“, koja se bavi unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije, zbog nedostatka vodoinstalatera na domaćem tržištu angažovala je radnike iz Uzbekistana, Kazahstana i Azerbejdžana. Sa njima su osnivači kompanije ranije sarađivali na gradilištima širom bivšeg SSSR-a.

Prema rečima direktora Milana Lazarevića, kompanija angažuje između 15 i 20 majstora. Proces njihovog dovođenja trajao je oko tri meseca, a poznavanje ruskog jezika olakšava komunikaciju na gradilištu.

„Uz očigledan nedostatak vodoinstalatera na domaćem tržištu, dodatni problem je što obučeni majstori retko ostaju u kompaniji na duže staze. Čim savladaju zanat, odlaze u samostalne vode“, objašnjava Lazarević.

Kada se uračunaju zarade, smeštaj, topli obrok i avionske karte jednom godišnje, ukupan mesečni trošak približava se trošku za angažovanje domaćih radnika.

„Tu velikih ušteda nema, ali dobijamo stabilan i kvalitetan tim na koji možemo da računamo“, kaže Lazarević. To potvrđuje i David Antonijević koji kaže:

„Strani radnik nije nužno jeftiniji od domaćeg, ali nepopunjeno radno mesto za poslodavca često može biti još skuplje.“