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Treća aukcija prevremenog otkupa državnih obveznica, prema kalendaru Uprave za javni dug, biće održana sutra i planiran je otkup petogodišnjih obveznica, emitovanih 28. jula 2025. godine, sa dospećem 30. jula 2030. godine i kuponskom stopom od 4,5 odsto.

Planirani iznos otkupa je 10 milijardi dinara.

Uprava za javni dug je ranije najavila da će otkup državnih obveznica pre roka dospeća za četvrti kvartal 2026. godine biti sproveden od 20. novembra do 4. decembra i da je planirano pet aukcija ukupne vrednosti od 55 milijardi dinara.

Reč je o aukcijama u okviru redovnih aktivnosti usmerenih na aktivno upravljanje javnim dugom Srbije, dalje unapređenje funkcionisanja domaćeg tržišta državnih hartija od vrednosti i obezbeđivanju dodatne likvidnosti.

Već su sprovedene dve aukcije.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Na prvoj aukciji 20. novembra otkupa dvanaestogodišnjih dinarskih obveznica Republike Srbije, sa kuponskom stopom 4,500 odsto (polugodišnja isplata), koje dospevaju 20. avgusta 2032. godine, otkupljeno je 1.500.000 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 15 milijardi dinara.

Na aukciji 24. novembra otkupa desetogodišnjih dinarskih obveznica Republike Srbije, po kuponskoj stopi od 5,25 odsto sa polugodišnjom isplatom, koje dospevaju 27. jula 2035. godine, otkupljeno je 1.000.000 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti od 10 milijardi dinara.

U decembru su predviđene još dve aukcije. Za 2. decembar zakazan je otkup desetogodišnjih obveznica emitovanih 6. februara 2018. godine sa dospećem 8. februara 2028. godine i kuponskom stopom od 5,875 odsto, u vrednosti od 15 milijardi dinara.

Poslednja aukcija planirana je za 4. decembar, kada će biti otkupljivane osmogodišnje obveznice emitovane 24. oktobra 2023. godine sa dospećem 26. oktobra 2031. godine i kuponskom stopom od sedam odsto. Planirani obim otkupa iznosi pet milijardi dinara.