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Na današnjoj aukciji otkupa dvanaestogodišnjih dinarskih obveznica Republike Srbije, sa kuponskom stopom 4,500 odsto (polugodišnja isplata), koje dospevaju 20. avgusta 2032. godine, otkupljeno je 1.500.000 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 15 milijardi dinara.

Planirani obim otkupa obveznica, od strane Republike Srbije, iznosio je 15.000.000.000 dinara, dok je obim dostavljenih ponuda na održanoj aukciji iznosio 21.026.220.000,00 dinara, objavila je Uprava za javni dug.

Državne obveznice otkupljene su po izvršnoj stopi prinosa od 5,660 odsto, odnosno po izvršnoj ceni od 9.555,01 dinara.

Ukupna tržišna vrednost otkupljenih državnih obveznica je 14.332.515.000,00 dinara.

Mali: Tokom dana biće sprovedena prva aukcija

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je jutros da će tokom dana biti sprovedena prva aukcija prevremenog otkupa državnih obveznica, kako bi država dala mogućnost svim vlasnicima obveznica da prodaju svoje hartije, uključujući i obveznice Banke Poštanska štedionica koja će na taj način ojačati svoju likvidnost.

Ukupna vrednost planiranog oktupa na navednim aukcijama je 55 milijardi dinara.

- Prva aukcija desiće se već danas. Dakle, mi smo veoma odgovorno pristupili analizi svega što se desilo i dešava na finansijskom tržištu. Dobili smo izveštaj Narodne banke o Banci Poštanska štedionica krajem prošle nedelje. Takođe, sama banka nama je poslala, kao Ministarstvu finansija i vladi, svoj izveštaj, i na osnovu toga idemo sa prevremenim otkupom obveznica. To je, kako bih rekao, najbezbolniji, ali najefikasniji način da povećate likvidnost te banke, zato što nakon propasti Alta banke, ponovo se strah ljudima uvukao u kosti, rekao je Mali za Pink.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Mali je u sredu rekao za Tanjug da će država sprovesti prevremeni otkup državnih obveznica koje se nalaze u portfelju Banke Poštanska štedionica u vrednosti do 50 milijardi dinara, kako bi se dodatno ojačala njena likvidnost i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

Foto: TV Pink Printscreen

Mali je tada rekao da će otkup biti sproveden u nekoliko tranši tokom ove i naredne dve do tri nedelje, ističući da će na taj način Poštanska štedionica raspolagati dovoljnom količinom novca za isplatu svih deponenata i nastavak redovnog poslovanja.

Uprava za javni dug objavila je kalendar aukcija otkupa državnih obveznica pre roka dospeća za četvrti kvartal 2026. godine prema kojem je, od danas do 4. decembra, planirano pet aukcija ukupne vrednosti od 55 milijardi dinara.

Reč je o aukcijama u okviru redovnih aktivnosti usmerenih na aktivno upravljanje javnim dugom Srbije, dalje unapređenje funkcionisanja domaćeg tržišta državnih hartija od vrednosti i obezbeđivanju dodatne likvidnosti.

Prva aukcija, prema kalendaru, bila je zakazana za danas, a naredna za 24. novembar kada je predviđen otkup desetogodišnjih obveznica emitovanih 23. januara 2025. godine, sa dospećem 27. jula 2035. godine i kuponskom stopom od 5,25 odsto u iznosu od 10 milijardi dinara.

Treća aukcija biće održana 26. novembra, kada je planiran otkup petogodišnjih obveznica, emitovanih 28. jula 2025. godine, sa dospećem 30. jula 2030. godine i kuponskom stopom od 4,5 odsto. Planirani iznos otkupa je 10 milijardi dinara.

U decembru su predviđene još dve aukcije. Za 2. decembar zakazan je otkup desetogodišnjih obveznica emitovanih 6. februara 2018. godine sa dospećem 8. februara 2028. godine i kuponskom stopom od 5,875 odsto, u vrednosti od 15 milijardi dinara.

Poslednja aukcija planirana je za 4. decembar, kada će biti otkupljivane osmogodišnje obveznice emitovane 24. oktobra 2023. godine sa dospećem 26. oktobra 2031. godine i kuponskom stopom od sedam odsto. Planirani obim otkupa iznosi pet milijardi dinara.

Kalendar aukcija objavljen je 16. novembra.