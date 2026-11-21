Slušaj vest

Dva beogradska lokala organizovala prenos skupštinske sednice, a ceo prihod od prodaje hrane i pića, u iznosu id 407.000 dinara, namenjen je za lečenje malog Viktora iz Kosovske Mitrovice.

Beogradski lokali "Oblak u pantalonama" i "Pavle Korčagin" iskoristili su prvi dan rada Narodne skupštine Srbije, 17. novembra, i organizovali prenos sednice uz hranu i piće po takozvanim "skupštinskim cenama". Gosti su od 9 do 10 časova mogli da doručkuju i popiju kafu po cenama kakve se retko sreću u ugostiteljskim objektima. Espreso je koštao svega devet dinara, nes kafa 29, dok je najskuplji obrok bio 314 dinara.

Foto: Privatna arhiva

Iza ove neobične ideje krila se humanitarna akcija, budući da je celokupan profit od prodaje bio namenjen za lečenje malog Viktora Živića iz Kosovske Mitrovice. Akcija je naišla na veliki odziv građana, a za lečenje je prikupljeno je ukupno 407.000 dinara.

"Skupštinski" cenovnik Piće: Sokovi - 60 dinara

Nes kafa - 29 dinara

Espreso - 9 dinara

Hrana:

Pileće belo u susamu - 314 dinara

Rižoto sa povrćem - 169 dinara

Proja sa sirom - 147 dinara

Omlet sa šunkom - 140 dinara

Pečena paprika - 109 dinara

Pileća supa - 96 dinara

Kupus salata - 50 dinara

Hleb (kriška) - 7 dinara

Kako je došlo do ideje da se spoje skupštinski cenovnik, prenos sednice parlamenta i humanitarna akcija, za Kurir Biznis ispričao je Vojin Cucić iz lokala "Oblak u pantalonama" i "Pavle Korčagin".

- Našu stranicu prati dosta ljudi sa Kosova i Metohije i za Viktora smo imali upite sa više strana. On boluje od teške bolesti, tumora glave i vrata, i jako je bila bitna brzina pošto je galopirajući. Bogu hvala, Viktor je stigao u Kinu, očekujemo operaciju u narednih par dana, kaže Cucić.

Foto: Privatna arhiva

Interesovanje građana bilo je veliko od samog početka, pa su se prvi posetioci okupili ispred lokala čak 20 minuta pre otvaranja.

- Novac je skupljen. Red ispred kafane je bio 20 minuta pre otvaranja, kaže on.

Pored dva puna lokala, organizatori su uspeli da popune i baštu, i to uprkos novembarskom vremenu.

- Atmosfera je bila takva da smo pored dva prepuna lokala napunili i baštu sa 100 ljudi usred novembra. Ja sam stigao da dam samo dva intervjua po dva minuta pošto sam nosio barske stolove i piće. Ukupno je skupljeno 407.000 dinara, objašnjava Cucić.

Prema procenama organizatora, tokom akcije lokal je posetilo izmedu 400 i 500 ljudi, a zadovoljstvo odzivom nije izostalo.

Foto: Privatna arhiva

- Sve pet zvezdica, cenimo da je prošlo između 400 i 500 ljudi - zaključuje Cucić.

Jedan od glavnih razloga velikog interesovanja bile su izuzetno niske cene hrane i pića po tzv"skupštinskom cenovniku". U ponudi su bili doručak, kuvana jela, salate i napici.