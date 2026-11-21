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Dva investiciona fonda kojima upravlja Intesa Invest imala su izloženost prema Alta banci manje od 1 odsto kumulativno, rekao je Srđan Maletić, izvršni direktor Intesa Investa, na Forumu menadžera "Long Game“.

Prema njegovim rečima, društvo je po instrukciji regulatora sprovelo potpunu ispravku vrednosti potraživanja, koje će prijaviti u stečajnom postupku.

Maletić je na forumu rekao da je izloženost bila ograničena, ali da je slučaj uticao i na ulagače. Dodao je da Intesa Invest preduzima korake da zaštiti njihove interese.

Kako odlučivati kada se rizik menja preko noći

Nakon što je Alta banci oduzeta dozvola za rad, ulagači su se, prema rečima Maletića, pitali gde im je novac, koliko brzo mogu da mu pristupe i da li bi slična situacija mogla da se dogodi u drugim bankama.

Povlačenje novca bilo je razumljivo za one kojima je bio potreban, rekao je, dok su vesti, nepotpune informacije i poruke na društvenim mrežama kod dela ulagača podstakle ishitrene odluke.

"Možete doneti racionalnu odluku na osnovu informacija koje imate danas, a da se okolnosti sutra promene“, rekao je Maletić odgovarajući na pitanje "Blic Biznisa“ kako donositi odluke kada se rizik menja preko noći.

Upravljanje rizikom, kako je objasnio, podrazumeva da se rizici prepoznaju unapred, da se ulaganja rasporede i da se reaguje brzo i disciplinovano kada se okolnosti promene.

"Dobra odluka je ona u kojoj razumemo rizik, možemo da ga podnesemo i znamo šta ćemo uraditi ako se on materijalizuje.“

Poverenje u fondove gradi se i kada dođe do problema

Maletić smatra da poverenje u investicione fondove nije izgubljeno. Prema njegovim rečima, ono se dugoročno gradi rezultatima, transparentnošću i time koliko ulagači razumeju rizike koje preuzimaju.

"Poverenje se ne gradi tvrdnjom da rizik ne postoji. Ono se gradi transparentnošću, odgovornim upravljanjem rizicima i konkretnim potezima kada dođe do problema“, rekao je Maletić. Dodao je da je u neizvesnim okolnostima važno klijentima jasno reći šta se zna, koje informacije još nedostaju i kada mogu da očekuju odgovore.

Finansijska rezerva daje prostor za promenu karijere

Govoreći o vezi između dugog života, karijere i dugoročnog kapitala, Maletić je naveo da odluka o promeni posla ili pokretanju biznisa sa 55 ili 60 godina često zavisi od toga koliko dugo čovek može da živi sa manjim prihodima dok uči ili započinje nešto novo.

Kao tri cilja ličnog finansijskog plana izdvojio je rezervu za nepredviđene troškove, novac za srednjoročne porodične ciljeve i dugoročna ulaganja za penziju.

Ukazao je i na rizik koji nastaje kada su plata, bonus i veći deo imovine vezani za istu kompaniju.