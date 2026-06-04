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Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine bio je 39,21 milijardu evra, odnosno 41,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju marta javni dug je iznosio 39,35 milijardi evra, što je bilo 41,7 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije na kraju 2025. godine iznosio je 39,34 milijarde evra, što je bilo 44,4 odsto BDP-a.

Deficit u budžetu

U Srbiji je u prva četiri meseca ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 99,6 milijardi dinara, što je bilo bolje od budžetskog plana za 86,5 milijardi dinara, s obzirom da je planiran deficit u iznosu od 186,2 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.U aprilu je ostvaren deficit u iznosu od 1,7 milijardi dinara, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija.

Kako je navedeno, u aprilu su naplaćeni prihodi u iznosu od 202,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 174 milijarde dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu PDV u iznosu od 99,4 milijarde dinara i akciza u iznosu od 26,2 milijarde dinara.

Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,8 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 27,5 milijardi dinara, a priliv donacija u aprilu iznosio je 1,1 milijardu dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 204,4 milijarde dinara.

Rashodi za zaposlene su iznosili 55,2 milijarde dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 32,6 milijardi dinara, kapitalni izdaci 32,2 milijarde dinara, subvencije 20,9 milijardi dinara, rashodi za robu i usluge 20 milijardi dinara, a rashodi za socijalnu zaštitu 19,2 milijarde dinara.

Na nivou sektora države u prva četiri meseca je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 106,2 milijarde dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 51 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.