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Nakon što je cena šećera od početka godine skočila za 25 odsto, Hrvatsku i svetsko tržište čekaju novi udari, dok domaći proizvođači u susedstvu upozoravaju na oštar pad proizvodnje šećerne repe i moguće nestašice. Nakon što je cena šećera od početka godine skočila za 25 odsto, Hrvatsku i svetsko tržište čekaju novi udari, dok domaći proizvođači u susedstvu upozoravaju na oštar pad proizvodnje šećerne repe i moguće nestašice.

Kako predviđa Međunarodna organizacija za šećer, za tržišnu 2026/2027. godinu moglo bi da nedostaje čak milion tona šećera, prenose hrvatski mediji. Kriza dolazi zbog nepovoljnih vremenskih uslova u zemljama koje su najveći proizvođači, poput Brazila i Indije, ali i zbog sve veće proizvodnje biogoriva, odnosno etanola.

Foto: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock

Prošle godine je na svetskim tržištima zabeležen višak šećera od 1,1 milion tona, dok će ga ove sezone faliti milion tona, navode analitičari koji prate svetsku proizvodnju i ponudu.

Jedina šećerana u Hrvatskoj pred teškom sezonom

Hrvatska ima samo jednu šećeranu, županjsku "Sladoranu". Prošle godine je u Županji proizvedeno ukupno 82.000 tona šećera - 62.000 tona iz šećerne repe i 20.000 tona rafinisanjem uvezenog sirovog šećera iz trske.

Iz "Sladorane" najavljuju da bi ove godine moglo da se preradi za trećinu manje repe nego pre, i to zbog katastrofalne sezone. Ne isključuje se ni najcrnji scenario - da raspoloživa količina za preradu bude čak upola manja.

Zvanične brojke najavljuju novi rast cena

Državni zavod za statistiku Hrvatske objavio je nedavno prve podatke o proceni proizvodnje za najvažnije kasne useve, a kada je reč o šećeru, brojke nisu nimalo obećavajuće.

Prema ranoj proceni, proizvodnja šećerne repe u Hrvatskoj smanjila se za 26 odsto u poređenju sa proteklom godinom, sa prošlogodišnjih 406.000 tona na svega 300.000 tona ove sezone. Čini se da je situacija na terenu još lošija od prvobitnih predviđanja, pa bi cena ove osnovne životne namirnice mogla dodatno da raste, dok ponegde nisu isključene ni nestašice.