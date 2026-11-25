Novi udar na džep građana: Cena ove namirnice skočila 25 odsto, u komšiluku preti nestašica
- Cena šećera je od početka godine skočila 25 odsto, a svetsko tržište bi do 2026/2027. moglo da zabeleži manjak od milion tona.
- U Hrvatskoj je podbacila proizvodnja šećerne repe, pa se očekuje prerada za trećinu manje, uz mogućnost daljeg rasta cena.
- Zvanična procena pokazuje pad proizvodnje repe od 26 odsto, a ponegde nisu isključene ni nestašice.
Nakon što je cena šećera od početka godine skočila za 25 odsto, Hrvatsku i svetsko tržište čekaju novi udari, dok domaći proizvođači u susedstvu upozoravaju na oštar pad proizvodnje šećerne repe i moguće nestašice. Nakon što je cena šećera od početka godine skočila za 25 odsto, Hrvatsku i svetsko tržište čekaju novi udari, dok domaći proizvođači u susedstvu upozoravaju na oštar pad proizvodnje šećerne repe i moguće nestašice.
Kako predviđa Međunarodna organizacija za šećer, za tržišnu 2026/2027. godinu moglo bi da nedostaje čak milion tona šećera, prenose hrvatski mediji. Kriza dolazi zbog nepovoljnih vremenskih uslova u zemljama koje su najveći proizvođači, poput Brazila i Indije, ali i zbog sve veće proizvodnje biogoriva, odnosno etanola.
Prošle godine je na svetskim tržištima zabeležen višak šećera od 1,1 milion tona, dok će ga ove sezone faliti milion tona, navode analitičari koji prate svetsku proizvodnju i ponudu.
Jedina šećerana u Hrvatskoj pred teškom sezonom
Hrvatska ima samo jednu šećeranu, županjsku "Sladoranu". Prošle godine je u Županji proizvedeno ukupno 82.000 tona šećera - 62.000 tona iz šećerne repe i 20.000 tona rafinisanjem uvezenog sirovog šećera iz trske.
Iz "Sladorane" najavljuju da bi ove godine moglo da se preradi za trećinu manje repe nego pre, i to zbog katastrofalne sezone. Ne isključuje se ni najcrnji scenario - da raspoloživa količina za preradu bude čak upola manja.
Zvanične brojke najavljuju novi rast cena
Državni zavod za statistiku Hrvatske objavio je nedavno prve podatke o proceni proizvodnje za najvažnije kasne useve, a kada je reč o šećeru, brojke nisu nimalo obećavajuće.
Prema ranoj proceni, proizvodnja šećerne repe u Hrvatskoj smanjila se za 26 odsto u poređenju sa proteklom godinom, sa prošlogodišnjih 406.000 tona na svega 300.000 tona ove sezone. Čini se da je situacija na terenu još lošija od prvobitnih predviđanja, pa bi cena ove osnovne životne namirnice mogla dodatno da raste, dok ponegde nisu isključene ni nestašice.
Biznis Kurir/Danica