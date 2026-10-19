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Nakon dugotrajnih rasprava, nemačka savezna vlada odobrila je uvođenje poreza na šećer u gaziranim i drugim zaslađenim pićima.

Predlog sada ide u dalju proceduru u Bundestagu, gde su još moguće izmene zakona.

Prema usvojenom modelu, proizvođači će za pića koja sadrže od pet do osam grama šećera na 100 mililitara plaćati 26 centi po litru. Za napitke sa osam ili više grama šećera na istu količinu, stopa će iznositi 32 centa po litru.

Nova naknada odnosiće se na širok raspon zaslađenih bezalkoholnih pića, uključujući kolu, zaslađene voćne sokove, ledene čajeve i energetska pića. Porezom će biti obuhvaćeni i sirupi koji sadrže šećer.

Alkoholna pića neće biti obuhvaćena novim nametom jer se na njih već primenjuje posebna akciza. Od poreza su izuzeti i bezalkoholni nadomestci, čisti voćni i povrtni sokovi, kao i nezaslađeni voćni špriceri, odnosno sokovi pomešani sa mineralnom vodom.

Koliko će poskupeti?

U zavisnosti od udela šećera, porez će iznositi 26 ili 32 centa po litru. Budući da je reč o akciznom porezu, na njega se obračunava i nemački PDV od 19 odsto. Konačno poskupljenje za kupce tako bi iznosilo približno 31, odnosno 38 centi po litru.

Za litar klasične kole ili narandžade to bi značilo povećanje cene od 38 centi. Ako je sadašnja prosečna cena oko 1,29 evra, nakon uvođenja poreza iznosila bi 1,67 evra, što je rast od približno 29,5 odsto.

Poskupljenje bi se osetilo i kod manjih pakovanja. Za manju bocu kole ili gaziranog soka od pomorandže poreski dodatak iznosio bi 19 centi. Uz trenutnu prosečnu cenu od 99 centi, kupci bi plaćali 1,18 evra, odnosno 19,2 odsto više.

Promene bi obuhvatile i druga popularna pića. Pola litra energetskog pića poskupelo bi za 19 centi, pa bi mu prosečna cena sa 1,69 evra porasla na 1,88 evra, što je povećanje od 11,2 odsto.

Kod zaslađenih gaziranih voćnih sokova i ledenih čajeva dodatak bi iznosio 15 centi za pola litra. Tako bi cena voćnog špricera sa približno 1,09 evra porasla na 1,24 evra, odnosno za 13,8 odsto. Ledeni čaj koji sada u proseku košta 89 centi nakon poskupljenja bi koštao 1,04 evra, što je rast od 16,9 odsto.

Koliko šećera zapravo sadrže?

Koliko šećera ima u popularnim pićima pokazuju podaci za neka od najčešćih pakovanja. U limenci energetskog pića Monster Energy od pola litra, koja sadrži 11 grama šećera na 100 mililitara, nalazi se ukupno 55 grama šećera. To odgovara količini od nešto više od 18 kocki šećera.

U litru klasične kole ima još više šećera. S obzirom na to da sadrži 10,6 grama šećera na 100 mililitara, cela boca ima 106 grama šećera, odnosno količinu uporedivu sa približno 35 kocki.

Stručnjaci preporučuju da šećer čini najviše deset odsto ukupnog dnevnog unosa kalorija. Za odraslu osobu to odgovara količini od približno 14 kocki šećera dnevno.

Šta pokazuje britansko iskustvo?

Moguće posledice nove mere za proizvođače i potrošače mogu se proceniti i na osnovu britanskog primera. U Velikoj Britaniji od 2018. godine postoji naknada na bezalkoholna pića, a njena visina zavisi od količine šećera.

Između 2015. i 2024. godine prosečan udeo šećera u obuhvaćenim pićima smanjen je za 47,4 odsto. Brojni proizvođači promenili su recepture kako bi izbegli plaćanje naknade.

Zdravstveni ekonomista Karl Emert-Fees navodi da prve studije već ukazuju na pozitivne efekte na telesnu težinu, kao i na smanjenje troškova stomatološkog lečenja.

Sličan scenario mogao bi da se ponovi i u Nemačkoj. Proizvođači bi mogli da smanje količinu šećera u svojim proizvodima ili da se okrenu drugačijim recepturama kako bi izbegli dodatne troškove.

Ko će biti izuzet od poreza?

Prema odluci vlade, naknadu neće plaćati mali i nezavisni proizvođači čija godišnja proizvodnja ne prelazi 70.000 litara. Ministarstvo finansija predvidelo je i izuzeće za preduzeća sa godišnjom proizvodnjom do milion litara.

Međutim, takav oblik državne pomoći još mora da dobije odobrenje Evropske komisije.

Zakon još mora da prođe Bundestag

Nakon odluke savezne vlade, predlog zakona upućen je u Bundestag, gde poslanici još mogu da menjaju pojedine odredbe. Nemački savez pivara nada se da će tokom parlamentarne rasprave doći do korekcija.

Bezalkoholna pića u međuvremenu su postala važan deo poslovanja brojnih pivara, uz njihovu tradicionalnu proizvodnju piva. Krovna organizacija nemačkog pivarstva upozorava da bi nova naknada mogla znatno da optereti i potrošače i preduzeća.