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Evropska centralna banka (ECB) verovatno će povećati kamatne stope u decembru, ali je neizvesno kakav će biti smer monetarne politike nakon toga, izjavio je danas član Upravnog saveta ECB-a i guverner centralne banke Holandije Olaf Slejpen.

On je napomenuo da Evropska centralna banka primenjuje pristup odlučivanja od sastanka do sastanka, tako da ćemo odluku doneti na narednom sastanku u decembru, preneo je Rojters.

- Međutim, rekao bih da je pravac kretanja jasan - istakao je Slejpen.

Više zvaničnika ECB-a, među kojima i predsednik Bundesbanke Joahim Nagel, ocenilo je prethodnih dana da bi centralna banka mogla da bude prinuđena da pooštri monetarnu politiku narednog meseca zbog previsoke inflacije u evrozoni.

Agencija navodi da je Slejpen izbegao da iznosi prognoze o kretanju kamatnih stopa tokom 2027. godine, navodeći da postoji previše neizvesnosti da bi se pouzdano procenilo kakve će odluke centralna banka donositi u tom periodu.

On je istakao da će ECB nastaviti da procenjuje ekonomske pokazatelje i inflatorna kretanja pre donošenja odluka o monetarnoj politici.

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Podsećamo, visoka inflacija u evrozoni dostigla je 4% u oktobru 2026. godine što je duplo više od cilja Evropske centralne banke (ECB) od 2% podstaknuta pre svega skokom cena energenata. Zbog toga se na sastanku ECB-a 17. decembra 2026. godine naveliko očekuje povećanje kamatnih stopa za 25 baznih poena.

Evropska centralna banka (ECB) je poslednji put podigla ključne kamatne stope 10. septembra 2026. godine (sa primenom od 16. septembra), kada ih je povećala za 25 baznih poena (odnosno 0,25 procentnih poena) što je direktno uticalo i visinu rate za kredite građana Srbije koji imaju zaduženja indeksirana u evrima.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije podigao je referentnu kamatu i u Srbiji 10. novembra takoše za 25 baznih poena odnosno na nivo od 6% zbog čega je došlo do povećanja rata dinarskih kredita sa varijabilnom kamatnom stopom (vezanom za BELIBOR).

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i izgledi i doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. decembra 2026. godine.