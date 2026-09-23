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Iako je poznata po blagostanju, rivredi Andore su potrebni novi radnici, piše francuski portal Linternaute.

Zemlja sa nešto više od 90.000 stanovnika, smeštena između Francuske i Španije, ima bruto domaći proizvod od 42.320 dolara po stanovniku, što je oko 39.000 evra. Po tome se nalazi u samom vrhu evropskih ekonomija. Poreski sistem je veoma povoljan, sa porezom na promet od samo 4,5 odsto.

Rast zarada i razlike među sektorima

Privrednu stabilnost prate i visoka primanja. Podaci Svetske banke pokazuju da prosečni mesečni bruto prihod po stanovniku iznosi oko 3.700 evra, dok je evropski prosek procenjen na 2.640 evra. U maju ove godine prosečna mesečna zarada dostigla je 2.760,46 evra, što je 7,7 odsto više nego prošle godine. Istovremeno, medijalna zarada porasla je za 5,2 odsto i sada iznosi 2.235,73 evra.

Zarade rastu u svim sektorima. Najveći skok zabeležen je u maloprodaji, gde je prosečna zarada porasla za 14,5 odsto, na 2.405,99 evra. Ipak, najviše zarade su u finansijskom sektoru, sa prosekom od 4.972,10 evra. Sledi sektor proizvodnje i distribucije energije i vode sa 3.607,83 evra. Najniže prosečne zarade su u ugostiteljstvu (2.151,69 evra) i poljoprivredi (2.000,11 evra).

Potraga za radnicima u zdravstvu i turizmu

Uprkos visokim primanjima, domaća radna snaga nije dovoljna za funkcionisanje privrede. Andora je ove godine smanjila opštu imigracionu kvotu na 800 dozvola, ali je vlada u junu morala da odobri dodatnih 250 dozvola za deficitarna zanimanja.

Prioritetno se traže radnici u zdravstvu, obrazovanju, nezi starijih i nemoćnih, pomoći u kući, kao i vozači autobusa.

Velika potražnja za radnicima postoji i u turizmu. Za leto 2026. godine odobreno je 500 privremenih dozvola za ugostiteljstvo, a nakon popunjavanja kvote dodato je još 250. Najviše nedostaju konobari, hotelske sobarice i kuvari.

Pokrenut je i pilot-program zapošljavanja u inostranstvu sa 450 dozvola za period od decembra 2026. do avgusta 2027. godine, što pokazuje da se turistička aktivnost odvija tokom cele godine i da sezonalnost nestaje.

Uslovi rada i niske poreske stope

Zarada nije jedini podsticaj za rad u Andori. Strani radnici imaju zakonske garancije propisane Zakonom o radu, koji podrazumeva 40-časovnu radnu nedelju i 30 dana godišnjeg odmora. Obezbeđena im je i potpuna socijalna zaštita preko Andorskog fonda za socijalno osiguranje (CASS), koji pokriva zdravstvenu zaštitu, nezaposlenost i penziju. Doprinos zaposlenih fondu iznosi 6,5 odsto.

Porez na dohodak je nizak: na neto osnovicu do 24.000 evra ne plaća se porez, dok maksimalna stopa iznosi 10 odsto.

Andora nije članica Evropske unije, pa nijedna nacionalnost nema automatsko pravo na rad. Ipak, državljani EU prolaze kroz jednostavnije procedure. Zbog bilateralnih sporazuma, građani Francuske, Španije i Portugala imaju olakšane uslove, naročito prilikom spajanja porodice.